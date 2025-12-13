ওসমান হাদির অবস্থা ‘ক্রিটিক্যাল’: রাশেদ খাঁন

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:২১ পিএম, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫
এভারকেয়ার হাসপাতালের সামনে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন গণ অধিকার পরিষদের রাশেদ খাঁন, ছবি: মাহবুব আলম

ওসমান হাদির অবস্থা খুবই ‘ক্রিটিক্যাল’ বলে জানিয়েছেন গণ অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খাঁন বলেছেন। তিনি বলেন, এই মুহূর্তে তার জন্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করা ছাড়া আমাদের আর কিছুই করার নেই। দেশবাসীর প্রতি আমার অনুরোধ সবাই তার জন্য দোয়া করুন।

শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) দুপুর পৌনে ১২টার দিকে এভারকেয়ার হাসপাতাল থেকে বের হয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি একথা জানান।

রাশেদ খাঁন বলেন, আমি যখন হাসপাতালে তাকে দেখতে গিয়েছি তখন তার মেডিকেল বোর্ড বসেছে। আমি ওসমান হাদির ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি আমাকে জানিয়েছেন ওসমান হাদির অবস্থা অত্যন্ত সংকটাপন্ন। তার অবস্থা অপরিবর্তনীয়।

তিনি বলেন, আমি এর আগেও সাংবাদিক ভাইদের বলেছিলাম যে, আগামী নির্বাচন বানচাল করার জন্য আওয়ামী লীগ ৫০ জন প্রার্থীকে টার্গেট করেছে। এরই অংশ হিসেবে শুক্রবার ওসমান হাদিকে গুলি করা হয়েছে। এরপর হয়তো আমি অথবা অন্য কেউ টার্গেটের শিকার হবো।

গণ অধিকারের সাধারণ সম্পাদক নিরাপত্তার শঙ্কার কথা জানিয়ে বলেন, আমাদের নিরাপত্তা কোথায়? প্রার্থীদের নিরাপত্তা না থাকলে তারা কীভাবে নির্বাচনে গণসংযোগ করবে? আমরা অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে দাবি জানাই, অবিলম্বে অপরাধীদের গ্রেফতার করতে হবে। দেশব্যাপী চিরুনি অভিযান পরিচালনা করতে হবে।

