আচরণবিধি লঙ্ঘন করে শোডাউন, বিএনপি প্রার্থীকে জরিমানা

নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০৭:৪২ পিএম, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫
নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘন করে প্রচারণা চালানোর দায়ে চট্টগ্রাম-১৫ আসনে বিএনপির প্রার্থী নাজমুল মোস্তফা আমিনকে জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত/ছবি: সংগৃহীত

নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে চট্টগ্রাম-১৫ (সাতকানিয়া-লোহাগাড়া) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী নাজমুল মোস্তফা আমিনকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) বিকেলে লোহাগাড়া উপজেলার সাতকানিয়ার বটতলী এলাকায় এ জরিমানা করা হয়।

লোহাগাড়া উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মং এছেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের দায়িত্বে ছিলেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ও লোহাগাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সাইফুল ইসলাম।

প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, নির্বাচনি এলাকায় প্রবেশের সময় নাজমুল মোস্তফা আমিনের সঙ্গে গাড়িবহর ও মোটরসাইকেল শোডাউন দেখা যায়। নির্বাচনি আচরণবিধিতে প্রার্থীদের জন্য এ ধরনের শোভাযাত্রা ও জনদৃষ্টি আকর্ষণকারী প্রদর্শনী নিষিদ্ধ। অভিযোগের পর ভ্রাম্যমাণ আদালত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে জরিমানা করেন। জরিমানার অর্থ তাৎক্ষণিকভাবে পরিশোধ করা হয়েছে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্র আরও জানায়, নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে আচরণবিধি কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কোনো প্রার্থী বা তার সমর্থকেরা আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এ বিষয়ে লোহাগাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সাইফুল ইসলাম জাগো নিউজকে বলেন, নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ রাখতে প্রশাসন তৎপর। আমরা বিভিন্ন জায়গায় অভিযান পরিচালনা করছি। আচরণবিধি ভঙ্গের ঘটনায় কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। এ ব্যাপারে আমরা সজাগ আছি।

