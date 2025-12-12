  2. রাজনীতি

চারদিকে হানাদার ও শত্রু, জাতীয়তাবাদী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:২৮ পিএম, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫
জাতীয়তাবাদী নবীন দলের উদ্যোগে আয়োজিত দোয়া মাহফিলে বক্তব্য দিচ্ছেন শামসুজ্জামান দুদু

বিএনপি নেতাকর্মীদের উদ্দেশে দলটির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু বলেছেন, দেশের চারদিকে হানাদার ও শত্রুর উপস্থিতি দেখা যাচ্ছে। এ অবস্থায় দেশকে রক্ষায় জাতীয়তাবাদী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।

শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) জাতীয় প্রেস ক্লাবে জাতীয়তাবাদী নবীন দলের উদ্যোগে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় আয়োজিত দোয়া মাহফিলে তিনি এমন মন্তব্য করেন।

শামসুজ্জামান দুদু বলেন, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, খালেদা জিয়া এবং তারেক রহমান আমাদের আদর্শ। তারা গণতন্ত্রের জন্য দীর্ঘ লড়াই করেছেন। তাই বাংলাদেশকে কেউ পরাধীন রাখতে পারবে না, যদি আমরা সবাই এক থাকি।

তিনি আরও বলেন, আল্লাহর নেয়ামত ছাড়া রক্ষা পাওয়া যায় না। দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নেত্রী খালেদা জিয়ার পাশে থাকার বিষয়টি উল্লেখ করে তিনি বলেন, তিনি অসুস্থ হলে মানুষ বলে বাংলাদেশ অসুস্থ। তিনি হাসলে মানুষ মনে করে গণতন্ত্র হাসে, স্বাধীনতা উজ্জীবিত হয়। তাই দেশনেত্রীর সুস্থতা জরুরি।

দুদুর দাবি, খালেদা জিয়াকে রক্ষা করাই গণতন্ত্র রক্ষার পথ। বিএনপির এই নেতা বলেন, তাকে যদি সুস্থ করা যায়, বাংলাদেশও সুস্থ হবে। তার জীবন গণতন্ত্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

সভায় তিনি দলীয় নেতাকর্মীদের খালেদা জিয়ার সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনায় নিয়মিত দোয়া করার আহ্বান জানান।

শামসুজ্জামান দুদু বলেন, বাংলাদেশের আপসহীন নেত্রী এবং বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া আজীবন গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও দেশের সার্বভৌমত্বের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। অথচ তিনি এখন হাসপাতালে জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন।

তিনি অভিযোগ করেন, দীর্ঘদিন ধরে তার (খালেদা জিয়ার) যথাযথ চিকিৎসা দেওয়া হয়নি। তাকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে ফ্যাসিবাদ আওয়ামী লীগ, যা কোনো সভ্য সমাজেই কাম্য নয়।

খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও জনপ্রিয়তার কথা উল্লেখ করে সাবেক এই সংসদ সদস্য বলেন, তিনি তিনবারের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী। দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় রাষ্ট্রপতি ও স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ জিয়াউর রহমানের সহধর্মিণী। সাবেক সেনাপ্রধান, মুক্তিযোদ্ধা- এত সম্মানের কথা বলে শেষ করা যায় না।

ছাত্রদলের সাবেক এই সভাপতি আরও বলেন, খালেদা জিয়া নির্বাচনে যেখানেই দাঁড়িয়েছেন, জনগণ তাকে সমর্থন দিয়েছে। তিনি কখনো পরাজিত হননি।

দোয়া মাহফিলে আরও উপস্থিত ছিলেন বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল, স্বনির্ভর বিষয়ক সম্পাদক মীর সরফত আলী সপুসহ বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীরা।

