  2. রাজনীতি

স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য সিঙ্গাপুর গেলেন খন্দকার মোশাররফ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:০১ এএম, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫
স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য সিঙ্গাপুর গেলেন খন্দকার মোশাররফ/ছবি-সংগৃহীত

বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য, সাবেক মন্ত্রী ও বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার উদ্দেশ্যে সস্ত্রীক সিঙ্গাপুর গেছেন।

আজ (১৪ ডিসেম্বর) সকালে তিনি বাংলাদেশ বিমানের একটি ফ্লাইটে সিঙ্গাপুরের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন। সেখানে তিনি সিঙ্গাপুর ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি হসপিটালে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চিকিৎসা গ্রহণ করবেন বলে জানিয়েছেন বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শাইরুল কবির খান।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, এর আগেও গত ২১ জানুয়ারি ২০২৫ তিনি নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য সিঙ্গাপুরে গিয়েছিলেন।

ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেনের দ্রুত সুস্থতা কামনা করে তার পরিবার ও দলের পক্ষ থেকে দেশবাসীর কাছে মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া চাওয়া হয়েছে।

