ওসমান হাদির ওপর হামলার ঘটনায় ইসলামী আন্দোলনের নিন্দা

ওসমান হাদির ওপর হামলার ঘটনায় ইসলামী আন্দোলনের নিন্দা
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ওসমান হাদি গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ এবং নিন্দা জানিয়েছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ।
শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) বিকেলে ইসলামী আন্দোলনের যুগ্ম মহাসচিব ও দলীয় মুখপাত্র মাওলানা গাজী আতাউর রহমান এক বিবৃতিতে প্রতিবাদ জানান।
তিনি বলেন, ঘটনা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং তার চিকিৎসার বিষয়ে খোঁজ-খবর রাখছেন।
আতাউর রহমান বলেন, আমরা বারবার বলে আসছি, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনুন। সন্ত্রাসীদের দমনে কঠোর হন। কারণ তারা আসন্ন নির্বাচনকে ব্যাহত করতে চাইবে। পতিত ফ্যাসিবাদ মোকাবিলায় সরকারের দুর্বলতা সুস্পষ্ট। ওসমান হাদির ঘটনায় আমরা উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত। দেশের শীর্ষ রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেশের নানা প্রান্তে প্রচারণা চালাতে যাবেন। তাদের নিরাপত্তার প্রশ্ন আরও প্রকট হয়ে উঠলো।
তিনি আরও বলেন, সরকারকে বলবো, অবিলম্বে এই আক্রমণের সঙ্গে জড়িত সবাইকে গ্রেফতার করতে হবে। এটা আগামী নির্বাচনসহ সামগ্রিকভাবে দেশের ভবিষ্যতের প্রশ্ন। ফলে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে আক্রমণকারী, নির্দেশদাতাসহ সবাইকে আইনের আওতায় আনতে হবে। অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে আরও সচেষ্ট হতে হবে।
