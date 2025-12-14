  2. খেলাধুলা

বড়দের পথেই ছোটরা, হাত মেলালেন না ভারত-পাকিস্তানের ক্রিকেটাররা

প্রকাশিত: ০৪:৩৩ পিএম, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫
শুরুটা করেছিলেন সূর্যকুমার যাদবেরা। এশিয়া কাপের মঞ্চে পাকিস্তানের কোনো ক্রিকেটারের সঙ্গে হাত মেলায়নি ভারতীয়রা। এবার বড়দের দেখানো পথেই হাঁটলো ছোটরা।

চলতি অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের মঞ্চে আজ (রোববার) লড়ছে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত এবং পাকিস্তান। সেখানেও পাকিস্তানের সঙ্গে ‘নো হ্যান্ডশেক’ রীতি ধরে রাখলেন ভারতীয় অধিনায়ক আয়ুষ মাত্রেরা। টসের সময় পাক অধিনায়ক ফারহান ইউসুফের সঙ্গে হাত মেলাননি আয়ুষ।

সিনিয়রদের এশিয়া কাপে তিনবার পাকিস্তানকে হারায় ভারত। তবে কোনওবারই টসের আগে-পরে পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত মেলাননি সূর্যকুমার যাদবরা।

এমনকি চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর পাকিস্তানের মহসিন নকভির থেকে ট্রফি নিতে রাজি হয়নি ভারত। নকভিও ট্রফি নিয়ে চলে যান। সেই ট্রফি এখনও বুঝে পায়নি ভারত।

এরপর মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপে হরমনপ্রিত কউররা করমর্দন নিয়ে একই নীতি অনুসরণ করেন। তবে অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ নিয়ে আইসিসির বক্তব্য ছিল, এই ম্যাচে রাজনীতির রং না লাগুক। গোটা বিষয়টায় নজর রাখছিল ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা। তবে শেষ পর্যন্ত ভারত-পাকিস্তান হাত মেলায়নি।

