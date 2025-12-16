আবাসিক হোটেল থেকে যুবকের মরদেহ উদ্ধার
খুলনা নগরীর একটি আবাসিক হোটেল থেকে তানভীর কবির তপু (৩০) নামের এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) রাত আনুমানিক পৌনে আটটায় নগরীর দোলখোলা ইসলামপুর মোড়ে অবস্থিত হোটেল বিলাসী হোটেলের তৃতীয় তলার ৩১২ নম্বর কক্ষ থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, হোটেল বিলাসীর দুই তলার একটি কক্ষে দুইজন ভাড়া থাকতেন। গত দুইদিন ওই কক্ষের অপরজন বাড়িতে চলে যান। গত রাতে মৃত ওই যুবক কক্ষে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে সেখানে অবস্থান করেন। আজ দুপুরে তার খাবার দিতে গিয়ে দরজায় আঘাত করে ভেতর থেকে কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে স্থানীয়দের ডাকা হয়। পরবর্তীতে দরজা ভেঙে ওই যুবকের দেহ ঘরের ফ্লোরে পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।
খুলনা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ কবির হোসেন বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। তার মৃত্যুর কারণ বের করতে তদন্ত চলছে। তদন্ত শেষে বিস্তারিত বলা সম্ভব হবে।
আরিফুর রহমান/কেএইচকে/এমএস