জামায়াত নেতাদের সঙ্গে মঙ্গোলিয়ার রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৪৪ পিএম, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত মঙ্গোলিয়ার অনাবাসিক রাষ্ট্রদূত গ্যানবোল্ড দামবাযাভ। এসময় গ্যানবোল্ড দামবাযাভের সঙ্গে ঢাকায় নিযুক্ত মঙ্গোলিয়ার অনারারি কনসাল জেনারেল নাসরিন ফাতেমা আউয়াল উপস্থিত ছিলেন।

শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) জামায়াতের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এতে বলা হয়, শুক্রবার ১২ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। সাক্ষাতে জামায়াতে ইসলামির সেক্রেটারি জেনারেল, সাবেক এমপি মিয়া গোলাম পরওয়ার, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য সাইফুল আলম খান মিলন ও মোবারক হোসাইন উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানসহ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামির গঠনমূলক ভূমিকা তুলে ধরা হয়।ভবিষ্যতে দুদেশের উন্নয়ন-অগ্রগতি এবং পারস্পরিক দ্বিপক্ষীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো আরও জোরদার হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়।

