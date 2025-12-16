বিজয় দিবসে সীতাকুণ্ড বিএনপির মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলা ও পৌর বিএনপির অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনগুলোর উদ্যোগে একটি মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) সকাল ১০টায় শোভাযাত্রাটি সীতাকুণ্ডের উত্তর প্রান্ত বড় দারোগহাট থেকে শুরু হয়ে নগরীর সিটি গেট ও এ কে খান মোড় হয়ে অলংকার মোড়ে গিয়ে শেষ হয়।
মহান স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা আসলাম চৌধুরীর ছবি, প্ল্যাকার্ড, পোস্টার, ব্যানার ও ফেস্টুনে সজ্জিত দৃষ্টিনন্দন র্যালিটি পুরো চট্টগ্রামবাসীর নজর কাড়ে।
র্যালি থেকে মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের গান, স্বাধীনতা সংগ্রামের স্লোগান এবং শহীদ জিয়ার ঘোষণাসহ স্বাধীনতা যুদ্ধের নানা স্মারক উপস্থাপন করা হয়।
মোটর শোভাযাত্রা শুরুর আগে নেতারা বলেন, সীতাকুণ্ড বিএনপি সবসময়ই বড় পরিসরে বিজয় দিবস উদযাপন করে আসছে। সীতাকুণ্ড বিএনপির অভিভাবক আসলাম চৌধুরী কারাবন্দি থাকাকালীন সময়েও এ আয়োজন কখনো বন্ধ ছিল না। মুক্তিযুদ্ধ ও দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে বিএনপি বিজয় দিবসকে মহাসমারোহে উদযাপন করে আসছে এবং সীতাকুণ্ড বিএনপি বরাবরের মতোই বিশাল আয়োজনের মধ্যদিয়ে দিবসটি পালন করেছে।
শোভাযাত্রায় বিএনপি নেতা ডা. কমল কদর, জহুরুল আলম জহুর, মো. ইউসুফ নিজামী, মো. মোরসালিন, মো. জাকির হোসেন, সালেহ আহম্মদ সলু, মুক্তিযোদ্ধা মহরম আলী, সালামত উল্লাহ, ইদ্রিচ মিয়া, খোরশেদ আলম, খ ম নাজিম উদ্দিন, মো. জাহাঙ্গীর, আওরঙ্গজেব মোস্তফা, মো. সিদ্দিক, লোকমান হাকিম, অ্যাডভোকেট রওশন আরা, নাজমুন নাহার নেলী, মোস্তাফিজুর রহমান হিরু, আইনুল কামাল, মোজাহের উদ্দিন আশরাফ, আনোয়ারুল আজিম মুকুল, সবুজ, সাহাবুদ্দিন, জাহেদুল হাসান, ফজলুল করিম চৌধুরী, সাহাবুদ্দিন রাজু, রোকন উদ্দিন, ইব্রাহিম, লোকমান হোসেন রকিব, অমলেন্দু কনক, জিয়াউদ্দিন, আসলাম উদ্দিন, মামুন রেজা, আলাউদ্দিন মনি, হেলাল উদ্দিন বাবর, মহিউদ্দিন, সোলাইমান রাজ, মোমিন উদ্দিন মিন্টু, আলমগীর, আনোয়ার, কোরবান আলী সাহেদ, ঈসমাইল হোসেন, বাবলু প্রমুখ অংশ নেন।
