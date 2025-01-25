  2. খেলাধুলা

ক্রীড়া উন্নয়নে বিকেএসপি-মহিলা ক্রীড়া সংস্থা সমঝোতা সই

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ১২:৩৭ এএম, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) এবং বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার মধ্যে সমঝোতা স্মারক সই হয়

মেয়েদের ফুটবল, ক্রিকেট, টেবিল টেনিস, সাঁতার ও জিমন্যাস্টিকসের ট্রেনিং কোর্স পরিচালনা এবং তৃণমূল পর্যায়ের মহিলাদের ক্রীড়াক্ষেত্রে বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহণ এবং সাফল্য নিশ্চিত করতে যৌথভাবে কাজ করবে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) ও বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থা।

এ বিষয়ে মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) এবং বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক সই হয়। যার ভিত্তিতে বিকেএসপি এবং মহিলা ক্রীড়া সংস্থা যৌথভাবে এ খেলাগুলোর ফাউন্ডেশন ট্রেনিং কোর্স পরিচালনা করবে।

বিকেএসপির মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. মনিরুল ইসলাম এবং বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সভানেত্রী ব্যারিস্টার সারওয়াত সিরাজ শুক্লা নিজ নিজ সংস্থার পক্ষে সমঝোতা স্মারকে সই করেন।

মহিলা ক্রীড়া সংস্থার ধানমন্ডিস্থ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিকেএসপির পরিচালক (প্রশিক্ষণ) কর্ণেল মো. গোলাম মাবুদ হাসান এবং সংস্থার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যরা।

