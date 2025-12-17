কথা নয়, কাজের মাধ্যমে প্রমাণ দিতে চাই: হাবিব
ঢাকা-৯ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী হাবিবুর রশিদ হাবিব বলেছেন, কথা নয়, কাজের মাধ্যমেই নিজেকে প্রমাণ করতে চাই। জনগণকে সঙ্গে নিয়েই একটি মানবিক, গণতান্ত্রিক ও জনকল্যাণমুখী বাংলাদেশ গড়ে তুলবে বিএনপি।
মঙ্গলবার (১৭ ডিসেম্বর) রাজধানীর সবুজবাগের ভাইগদিয়া পঞ্চায়েতের উদ্যোগে বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় আয়োজিত দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
হাবিবুর রশিদ হাবিব বলেন, বিএনপি শুধু আগামীর বাংলাদেশের স্বপ্নই দেখাচ্ছে না, বরং একটি শোষণমুক্ত, দুর্নীতিমুক্ত ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সুস্পষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। বেগম খালেদা জিয়া একটি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেন যে বাংলাদেশে মানুষের ভোটাধিকার ও মৌলিক অধিকার নিশ্চিত থাকবে, মানুষ স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারবে এবং জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।
খালেদা জিয়া বর্তমানে অসুস্থ। তার দ্রুত সুস্থতার জন্য সবার কাছে দোয়া চান হাবিবুর রশিদ হাবিব।
হাবিব আরও বলেন, আগামী দিনে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বেই একটি নতুন বাংলাদেশের শুভ সূচনা হবে। একই সঙ্গে আগামী ২৫ ডিসেম্বর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে প্রত্যাবর্তনের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন তিনি। তার আগমনের মধ্য দিয়েই নতুন বাংলাদেশের পথচলা শুরু হবে বলে মন্তব্য করেন হাবিব।
ভাইগদিয়া এলাকা দীর্ঘদিন ধরে নাগরিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। হাবিব নিজেকে এলাকার সন্তান দাবি করে বলেন, এলাকায় রাস্তা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে কাজ করবেন তিনি। তিনি নেতা হিসেবে নন, এলাকার সন্তান হিসেবেই জনগণের পাশে থাকতে চান। যেকোনো সময় জনগণের ডাকে সাড়া দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন।
