আরও ৬ বিদেশিকে দলে ভেড়ালো রংপুর

আরও ৬ বিদেশিকে দলে ভেড়ালো রংপুর
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) আসন্ন আসরের জন্য বিদেশি খেলোয়াড় ক্যাটাগরি থেকে সরাসরি চুক্তিতে ছয়জন আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেটারকে দলে ভিড়িয়েছে রংপুর রাইডার্স।
বুধবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি জানায়, দলের ভারসাম্য ও সামগ্রিক শক্তি বাড়ানোর লক্ষ্যেই অভিজ্ঞ ও প্রতিভাবান এসব বিদেশি ক্রিকেটারের সঙ্গে চুক্তি সম্পন্ন করা হয়েছে।
সরাসরি চুক্তিতে রংপুর রাইডার্সে যোগ দিচ্ছেন পাকিস্তানের চারজন আর ইংল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের একজন করে ক্রিকেটার। তারা হলেন ইংল্যান্ডের ডেভিড মালান, ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাইল মায়ার্স। আর পাকিস্তানের খুশদিল শাহ, ইফতিখার আহমেদ, ফাহিম আশরাফ ও আকিফ জাভেদ। ৬ জনেরই এর আগে বিপিএলে খেলার অভিজ্ঞতা আছে।
বিজ্ঞপ্তিতে রংপুর জানায়, এই ক্রিকেটারদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা দলের ব্যাটিং এবং বোলিং— দুই বিভাগেই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। বিশেষ করে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে তাদের আগ্রাসী পারফরম্যান্স রংপুর রাইডার্সকে শিরোপা লড়াইয়ে এগিয়ে রাখবে বলে আশাবাদী দল কর্তৃপক্ষ।
আগামী ২৬শে ডিসেম্বর সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে পর্দা উঠবে বিপিএলের দ্বাদশ আসরের। ২৯ ডিসেম্বর আসরে নিজেদের প্রথম ম্যাচে রংপুরের প্রতিপক্ষ চট্টগ্রাম রয়্যালস।
