ইসলামী আন্দোলনের বিবৃতি
ওয়াজ-মাহফিলে বিধি-নিষেধ, ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপরে হস্তক্ষেপ
ওয়াজ-মাহফিলে বিধি-নিষেধ আরোপ ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপরে হস্তক্ষেপ করেছে বলে মন্তব্য করেছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ।
বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) বিকেলে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের যুগ্ম-মহাসচিব ও দলের মুখপাত্র মাওলানা গাজী আতাউর রহমান এমন মন্তব্য করেন।
তিনি বলেন, ওয়াজ-মাহফিল বাংলাদেশের সংস্কৃতির অংশ হয়ে উঠেছে। শীতে দেশের প্রায় প্রতিটি গ্রামেই ওয়াজের আয়োজন করা হয়। অনেক আয়োজনের ধারাবাহিক ঐতিহ্য আছে। নির্বাচনের কারণে ধর্মীয় এসব আয়োজনের ওপরে বিধি-নিষেধ আরোপ করলে স্পষ্ট তা মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপরে হস্তক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হবে যা এই সরকার ও নির্বাচন কমিশনের ব্যাপারে নেতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি করবে। ফ্যাসিবাদের পতনের পরও ধর্ম প্রচারে বিধি-নিষেধ আরোপ জনমন প্রত্যাশা করে না।
আতাউর রহমান বলেন, অধিকাংশ বক্তা অরাজনৈতিক চরিত্রের। তাদের ওয়াজের শতভাগ রাজনীতিমুক্ত ধর্মীয় আলোচনা। নির্বাচন সামনে রেখে ওয়াজের ওপরে বিধি-নিষেধ আরোপ করা কোনো যৌক্তিক সিদ্ধান্ত না।
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মুখপাত্র বলেন, দুর্নীতি, সুদ, ঘুষ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে ধর্মীয় বক্তারা মানুষকে সচেতন করেন। এগুলোকেও যদি রাজনৈতিক বক্তব্য হিসেবে ধরা হয় তাহলে নির্বাচন কমিশনের বিবেক-বিবেচনা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেবে। তাই আশা করবো, নির্বাচন কমিশন এই বিধি-নিষেধ তুলে নেবেন।
এমএইচএ/এমআইএইচএস/এএসএম