বাগেরহাট জেলা জাপা সাধারণ সম্পাদকের মরদেহ মিললো রাজধানীর হোটেলে
রাজধানীর এক আবাসিক হোটেলে বাগেরহাট জেলা জাতীয় পার্টির (জাপা) সাধারণ সম্পাদক হাজরা শহিদুল ইসলাম বাবুলের (৬৮) মরদেহ পাওয়া গেছে।
বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা ৬টার দিকে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
পল্টন থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. নুরুজ্জামান বলেন, ‘আমরা খবর পেয়ে বিজয়নগর পল্টন আবাসিক হোটেলের ৩২৪ নম্বর কক্ষের বাথরুম থেকে তাকে (বাবুল) অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করি। পরে দ্রুত ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।’
এসআই মো. নুরুজ্জামান জানান, তারা পরিবারের কাছ থেকে জানতে পেরেছেন যে বাবুল হার্টের রোগী ছিলেন। দুবার স্ট্রোকও করেন। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, স্ট্রোকের কারণেই তার মৃত্যু হয়েছে। তারপরও ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পেলে সঠিক কারণ জানা যাবে।
বাবুলের বাড়ি বাগেরহাটের কচুয়ায়। তার ভাগনে রাহাতুল ইসলাম শাকিল বলেন, ‘আমার মামা বাগেরহাট জেলা জাতীয় পার্টির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তিনি নির্বাচনি কাজে গতকাল ঢাকায় এসে ওই আবাসিক হোটেলে ওঠেন। আজ খবর পেয়ে ঢাকা মেডিকেলে এসে আমার মামার লাশ দেখতে পাই।’
কেএজেডআইএ/একিউএফ