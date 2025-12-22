বিএনপিতে যোগ দিচ্ছেন ১২ দলীয় জোটের সমন্বয়ক এহসানুল হুদা
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে বিএনপিতে যোগদান করছেন ফ্যাসিবাদবিরোধী যুগপৎ আন্দোলনের শরিক ১২ দলীয় জোটের সমন্বয়ক ও বাংলাদেশ জাতীয় দলের চেয়ারম্যান সৈয়দ এহসানুল হুদা।
সোমবার (২২ ডিসেম্বর) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি বিএনপিতে যোগ দেবেন।
যোগদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
বিএনপি ও ১২ দলীয় জোট সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
কেএইচ/এমআইএইচএস/এএসএম