  2. রাজনীতি

ঢাকা-১৭ আসনে মনোনয়ন ফরম নিলেন তাজনুভা জাবীন

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৫০ পিএম, ২২ ডিসেম্বর ২০২৫
এনসিপি নেত্রী তাজনুভা জাবীন

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-১৭ আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) মনোনীত প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন দলটির যুগ্ম আহ্বায়ক ডা. তাজনুভা জাবীন।

সোমবার (২২ ডিসেম্বর) ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় থেকে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেন তিনি৷

ঢাকার এ আসনটি উত্তর সিটি করপোরেশনের ১৫, ১৮, ১৯ ও ২০ নম্বর ওয়ার্ড এবং ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থানাধীন এলাকা নিয়ে গঠিত। মূলত গুলশান, বনানী, নিকেতন, মহাখালী, বারিধারা, শাহজাদপুর ও ঢাকা সেনানিবাসের একাংশ নিয়ে এ আসন।

ঢাকা-১৭ আসননে এখানো দলীয় প্রার্থী চূড়ান্ত করেনি বিএনপি৷ আসনটিতে জামায়াত ডা. এস এম খালিকুজ্জামানকে মনোনয়ন দিয়েছে।

