চীন দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্সের সঙ্গে ইসলামী আন্দোলনের বৈঠক

চীন দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্সের সঙ্গে ইসলামী আন্দোলনের বৈঠক
চীন দূতাবাসের চার্জ দ্যা অ্যাফেয়ার্স ড. লিও ইউয়ানের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ইসলামী আন্দোলনের একটি প্রতিনিধিদল। তার আমন্ত্রণে মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) সকালে দূতাবাসে এই বৈঠক হয়। এতে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের পক্ষে নেতৃত্ব দেন দলের মহাসচিব অধ্যক্ষ হাফেজ মাওলানা ইউনুস আহমদ।
বৈঠকে ইসলামী আন্দোলনের আমির মুফতী রেজাউল করীম, পীর সাহেব চরমোনাই এর পক্ষ থেকে চীন-বাংলাদেশ সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তিতে চীনের জনগণ ও সরকারকে শুভেচ্ছা জানানো হয়।
বৈঠকে রাজনীতি, আগামীর জাতীয় নির্বাচন, দেশের সার্বিক পরিস্থিতি বিশেষ করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে বিশেষ আলোচনা হয়। আগামী নির্বাচন সুষ্ঠু নিরপেক্ষ হওয়ার বিষয়ে উভয়পক্ষ আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।
ড. লিও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এর ঊর্ধ্বতন দায়িত্বশীলদের নিরাপত্তা নিয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন এবং সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে গুরুত্বারোপ করেন।
বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের যুগ্ম-মহাসিচব ইঞ্জিনিয়ার আশরাফুল আলম, ইসলামী যুব আন্দোলনের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ইমতিয়াজ আহমেদ সজল, ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপ-কমিটির সদস্যসচিব মুহাম্মদ রাজন সিকদার।
