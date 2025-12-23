সরকারকে হাদির বড় ভাই
আপনারা হাদিকে হত্যা করিয়ে এখন নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করছেন
শহীদ শরিফ ওসমান হাদির বড় ভাই ওমর বিন হাদি অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্দেশে বলেছেন, আপনারা ওসমান হাদিকে হত্যা করিয়েছেন আবার আপনারাই এটাকে ইস্যু করে নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করছেন। আমরা তা কখনো হতে দেবো না।
সরকারের উদ্দেশে তিনি বলেন, আপনারা যদি মনে করেন দুই মাস পর (নির্বাচনের পর) রাষ্ট্রক্ষমতা ছেড়ে বিদেশে চলে যাবেন, তবে মনে রাখবেন—এদেশের জনতা আপনাদের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবেই।
মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) বিকেল সাড়ে ৩টায় রাজধানীর শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে আয়োজিত শহীদি শপথে উপস্থিত হয়ে তিনি এসব কথা বলেন।
ওমর বিন হাদি বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারকে অনুরোধ করবো, দ্রুত খুনিদের আমাদের সামনে উপস্থাপন করুন। নির্বাচনের পরিবেশ যেন বিঘ্নিত না হয়, দ্রুত খুনিদের বিচার করুন।
তিনি বলেন, ওসমান হাদি বলেছিল ফেব্রুয়ারিতে এদেশে নির্বাচন হতে হবে। নির্বাচন করার জন্য সে মাঠেও নেমেছিল। তাকে হত্যা করে নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা হচ্ছে।
তিনি আরও বলেন, আমরা সরকারের কাছে একটিই দাবি জানাচ্ছি—ওসমান হাদির সব খুনি চক্রকে জাতির সামনে উপস্থাপন করুন। একটা জিনিস আপনারা মনে রাখবেন, জুলাই বিপ্লবের আগে বাংলাদেশে যারা ক্ষমতাধর ছিলেন, যারা রাষ্ট্রকে নিজেদের মনে করতেন তারা আজ এই বাংলাদেশে নেই। তারা পালাতে বাধ্য হয়েছে। হত্যার বিচার যদি না হয় আপনারাও বাংলাদেশ থেকে পালাতে বাধ্য হবেন।
ওমর বিন হাদি বলেন, যে এজেন্সির হয়ে, যে রাষ্ট্রের হয়ে আপনারা ওসমান হাদিকে হত্যা করেছেন—মনে রাখবেন, হাদি কোনো রাষ্ট্র, এজেন্সি বা কোনো তাঁবেদারের কাছে মাথানত করেনি। সে মাথানত করলে অন্য নেতাদের মতো বিক্রি হয়ে সুখে জীবনযাপন করতে পারতো।
তিনি বলেন, ওসমান হাদি বাংলাদেশের ১৮ কোটি মানুষকে পথ দেখিয়েছে কীভাবে রাজপথে আন্দোলন করতে হয়, কীভাবে স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব টিকিয়ে রাখতে হয়। এজেন্সির রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে জনসাধারণের নেতা হয়ে ওঠা সে-ই শিখিয়েছে। সে প্রমাণ করে গেছে, জীবিত ওসমান হাদির চেয়ে মৃত ওসমান হাদি আরও বেশি শক্তিশালী হয়ে আমাদের মাঝে ফিরে আসছে।
সরকারের উদ্দেশে ওমর বিন হাদি বলেন, বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষ ওসমান হাদি হত্যার বিচারের অপেক্ষায়। আপনারা (অন্তর্বর্তী সরকার) রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকাকালীন হাদিকে হত্যা করা হয়েছে। হত্যার দায় আপনারা এড়াতে পারবেন না। আপনাদেরও বিচার হবে। আজ হোক দশ বছর পরে হোক—বিচারের কাঠগড়ায় আপনাদের দাঁড়াতেই হবে।
