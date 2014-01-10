সরকারের ব্যর্থতায় খুন হয়েছেন ওসমান হাদি: নুর

সরকারের ব্যর্থতায় খুন হয়েছেন ওসমান হাদি: নুর
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুর তার ওপর হামলার সুষ্ঠু বিচার না করার ব্যর্থতার প্রসঙ্গ টেনে বলেছেন, অন্তর্বর্তী সরকারের মধ্যে একটি পক্ষ ওই সময় আমার ওপর হামলার মদদ দিয়েছে। সে সময় আমাদের সঙ্গে যা ঘটেছে, তার বিচার হলে ওসমান হাদি খুন হতেন না। এ সরকার ব্যর্থ বলে খুনি লুটেরা ওসমান হাদির ওপর হামলা করে তাকে হত্যার সাহস পেয়েছে।
শরিফ ওসমান হাদির হত্যার প্রতিবাদ ও আসামিদের গ্রেফতারের দাবিতে শনিবার (২০ ডিসেম্বর) গণঅধিকার পরিষদ আয়োজিত শোক র্যালি পূর্বক সমাবেশে এসব কথা বলেন নুর। এতে দলের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খাঁনসহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
নুরুল হক নুর বলেন, ওসমান হাদির মৃত্যুতে গোটা জাতি বাকরুদ্ধ। বামপন্থীরা আগে বলতো, আমরা এ দেশকে ফুটন্ত কড়াই থেকে জ্বলন্ত কড়াইয়ে নিতে চাই না। এখন সেটা হয়েছে। এ সরকার দেশে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন করেছে, ফ্যাসিবাদের প্রশ্রয় দিয়েছে। বিপ্লবীদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে।
ডাকসুর সাবেক এ ভিপি বলেন, এ সরকারের ব্যর্থতায় মব করে প্রথম আলো, ডেইলি স্টারে হামলা হয়েছে। নিউ এজের সম্পাদক নুরুল কবিরের মতো ব্যক্তি হেনস্তার শিকার হয়েছেন।
নুরুল হক বলেন, এভাবে মব করে সারা বিশ্বে একটি নেতিবাচক প্রচারণা ছড়িয়ে বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করার পেছনে গভীর ষড়যন্ত্র আছে। এর মাধ্যমে দেশে এখন যারা বিপ্লবী আছে, তাদের শেষ করে দিতে চায় ষড়যন্ত্রকারীরা। যেভাবে স্বাধীনতার আগে সব বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয়েছিল।
তিনি বলেন, এখন বলছে সবাই হাদি হবে। কিন্তু হাদি সবাই হবে না, যতই বলি। বিগত ১৫ বছরে একটাই হাদি তৈরি হয়েছে। এ দেশের অভ্যুত্থানের নায়কেরা যখন নানা অপকর্মে ব্যস্ত, তখন এ দেশ পুনর্গঠনের স্বপ্ন দেখেছেন হাদি।
নুর বলেন, এ সরকারের চরম ব্যর্থতা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ব্যর্থতা। এ ধরনের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সব চিহ্নিত অপরাধী গ্রেফতার করা দরকার।
তিনি বলেন, এ অরাজক পরিস্থিতিতে নির্বাচন নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। প্রার্থীরা নিজেদের গুটিয়ে নিচ্ছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে আমরাও নির্বাচনে থাকবো কি-না, সেটিও আমাদের পুনরায় বিবেচনা করতে হবে।
নুর বলেন, সরকার যদি নির্বাচন উপযোগী পরিবেশ তৈরি করতে না পারে, তবে আমরা রাস্তায় গিয়ে জীবন দেব? এরপর সিইসি বলবে, এটা একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা, এজন্য নির্বাচন থেমে থাকবে না।
গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খাঁন বলেন, ওসমান হাদির খুনিরা কিভাবে পালিয়ে গেলো? তাহলে এ দেশের গোয়েন্দা সংস্থার কাজ কি? এভাবে বিচারহীনতা আগেও হয়েছে, এখনো হচ্ছে। কারণ এই সরকার শতভাগ ব্যর্থ।
এনএইচ/এমএমকে/জেআইএম