‘লিডার আসছে’ ব্যানার-বিলবোর্ডে ছেয়ে গেছে ঢাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:২৬ পিএম, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে স্বাগত জানিয়ে ঝোলানো বিলেবোর্ড/ছবি: জাগো নিউজ

যুক্তরাজ্যের লন্ডনে দীর্ঘ ১৭ বছরের প্রবাসজীবন কাটিয়ে দেশে ফিরছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তাকে স্বাগত জানিয়ে ব্যানার-বিলবোর্ডে ছেয়ে গেছে রাজধানী।

বর্তমানে বিএনপির উচ্ছ্বসিত নেতাকর্মীরা তাদের শীর্ষ নেতাকে বরণ করে নিতে ব্যস্ত সময় পার করছেন। তার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকে কেন্দ্র করে নগরজুড়ে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নেতাকর্মীরা নগরীর প্রধান সড়ক, অলি-গলি ও গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে ঝুলিয়েছেন ব্যানার, ফেস্টুন, পোস্টার ও বিলবোর্ড। এতে বড় অক্ষরে লেখা- ‘লিডার আসছে’, ‘হে বিজয়ী বীর, তোমাকে স্বাগত’ ইত্যাদি স্লোগান।

তারেক রহমানের আগমন ঘিরে ব্যানার-বিলবোর্ডে ছেয়ে গেছে রাজধানী

মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) রাজধানীর পল্টন, মৎস্য ভবন মোড়, কাকরাইল, মোহাম্মদপুর, কারওয়ান বাজার, মহাখালী, গুলশান, বাড্ডাসহ বিভিন্ন স্থান ঘুরে এই চিত্র দেখা গেছে। বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের পক্ষ থেকে লাগানো এসব ব্যানার-বিলবোর্ডে বড় আকারে শোভা পেয়েছে তারেক রহমানের ছবি।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, তারেক রহমানের দেশে ফেরাকে ঘিরে কেন্দ্র থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যন্ত নেতাকর্মীরা নানা কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন। এর অংশ হিসেবেই নগরজুড়ে এই প্রচারমূলক কার্যক্রম চলছে।

বিএনপির নেতাকর্মীরা জানান, দীর্ঘদিন পর দলের শীর্ষ নেতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন তাদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে। এই প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে দলীয় রাজনীতিতে নতুন গতি আসবে।

তারেক রহমানের আগমন ঘিরে ব্যানার-বিলবোর্ডে ছেয়ে গেছে রাজধানী

এদিকে, আগামী ২৫ ডিসেম্বর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে সংবর্ধনা দিতে রাজধানীর ৩০০ ফিট এলাকায় বিশাল মঞ্চ তৈরির কাজ শুরু করেছে দলটি।

গত রোববার (২১ ডিসেম্বর) দুপুর থেকে বিশ্বরোডে পূর্বাচলমুখী ৩০০ ফিট সড়কের একটি অংশজুড়ে মঞ্চ তৈরির কাজ শুরু হয়। পরদিন বিএনপি নেতারা বলেন, তারেক রহমানের দেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য দেশবাসী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী ২৫ ডিসেম্বর ঢাকায় পৌঁছে ৩০০ ফিট এলাকায় আসবেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান। সেখানে আয়োজিত মূল সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি বক্তব্য দেবেন।

তারেক রহমানের আগমন ঘিরে ব্যানার-বিলবোর্ডে ছেয়ে গেছে রাজধানী

প্রসঙ্গত, তারেক রহমান তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ২০০৮ সালে কারাগার থেকে বেরিয়ে সপরিবারে যুক্তরাজ্যে যান। ২০১২ সালে তিনি সেখানে রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন করেন এবং এক বছরের মধ্যে সেটি গৃহীত হয়। তারপর আর দেশে ফেরা হয়নি তার। তার স্ত্রী ডা. জুবাইদা রহমান প্রয়োজনে কয়েকবার দেশে আসতে পারলেও তিনি পারেননি।

অবশেষে বিএনপি নেতাকর্মী ও সমর্থকদের সব প্রশ্নের অবসান ঘটতে যাচ্ছে ২৫ ডিসেম্বর। দেশে ফিরছেন তারেক রহমান।

