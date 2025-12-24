প্রার্থীদের নিরাপত্তা নিয়ে ইসির সঙ্গে বৈঠকে বসছে এনসিপি

প্রার্থীদের নিরাপত্তা নিয়ে ইসির সঙ্গে বৈঠকে বসছে এনসিপি
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের নিরাপত্তা ও সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে বৈঠকে বসতে যাচ্ছে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রতিনিধি দল।
বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) দলের যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক মিডিয়া সেলের সদস্য খান মুহাম্মদ মুরসালীন এক বার্তায় এ তথ্য জানিয়েছেন।
তিনি জানান, দলের মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী ও যুগ্ম সদস্য সচিব জহিরুল ইসলাম মূসা বৈঠকে অংশ নেবেন। নির্বাচন কমিশন ভবনে আজ দুপুর ১২টায় বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।
এর আগে গানম্যান দেওয়া হয়েছে অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম, এনসিপির দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সমন্বয়ক হাসনাত আবদুল্লাহ, সিনিয়র যুগ্ম সদস্য সচিব তাসনিম জারা ও মুখ্য সমন্বয়ক (উত্তরাঞ্চল) সারজিস আলম।
