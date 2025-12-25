বিমানবন্দর থেকে ৩০০ ফিটের পথে তারেক রহমানের সোয়া ৩ ঘণ্টা

বিমানবন্দর থেকে ৩০০ ফিটের পথে তারেক রহমানের সোয়া ৩ ঘণ্টা
ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ৩০০ ফিটের দূরত্ব প্রায় ৪ কিলোমিটার। এ রাস্তাটুকু পেরিয়ে গণসংবর্ধনার মঞ্চে পৌঁছাতে তিন ঘণ্টা ১৫ মিনিট সময় লেগেছে দীর্ঘ ১৭ বছর পর দেশে ফেরা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের। রাস্তায় অগণিত মানুষের শুভেচ্ছা ও ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে গণসংবর্ধনা মঞ্চে পৌঁছেন তিনি।
জানা গেছে, বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) বেলা ১১টা ৪০ মিনিটে বাংলাদেশ বিমানের একটি ফ্লাইটে তারেক রহমান শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। এরপর দুপুর ১২টা ৩৫ মিনিটে তারেক রহমান বিমানবন্দরের সামনে থেকে লাল-সবুজ বাসে ওঠেন। বিকেল ৩টা ৫০ মিনিটে তিনি ৩০০ ফিটের গণসংবর্ধনা মঞ্চের কাছে পৌঁছান। সেই হিসাবে বিমানবন্দর থেকে মঞ্চে পৌঁছাতে সোয়া তিন ঘণ্টা সময় লেগেছে তার।
দলীয় সূত্র জানায়, বিমানবন্দর থেকে পুরো রাস্তায় বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মী এবং উৎসুক জনতা অবস্থান নেন। তারা তারেক রহমানকে শুভেচ্ছা ও অভিবাদন জানান। তারেক রহমানও লাল-সবুজের বাসের সামনের দিকে দাঁড়িয়ে পুরো পথ হাত নেড়ে নেতাকর্মীদের শুভেচ্ছা-অভিবাদনের জবাব দেন। এতে ধীর গতিতে এগোয় তারেক রহমানের গাড়িবহর। পাশাপাশি নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা দিয়ে সেনাবাহিনীর সদস্যরা তাকে গণসংবর্ধনা মঞ্চ পর্যন্ত নিয়ে যান।
এর আগে সকালে তারেক রহমান, তার স্ত্রী জোবায়দা রহমান ও কন্যা জাইমা রহমানকে বহনকারী উড়োজাহাজ বাংলাদেশের আকাশসীমায় প্রবেশ করে। সকাল ৯টা ৫৭ মিনিটে বিমানটি সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। সেখানে যাত্রাবিরতির পর তারেক রহমানকে বহনকারী বিমান বেলা ১১টা ৪০ মিনিটের দিকে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের মাটি স্পর্শ করে।
বিমানবন্দরে তারেক রহমানকে স্বাগত জানান দলের জ্যেষ্ঠ নেতারা। এসময় তিনি দলের জ্যেষ্ঠ নেতাদের সঙ্গে কোলাকুলি ও কুশলবিনিময় করেন এবং উপস্থিত সবার উদ্দেশে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানান। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে বিমানবন্দর থেকে বের হন তিনি। এরপর বিমানবন্দরের সামনে জুতা খুলে খালি পায়ে মাটি স্পর্শ করেন তারেক রহমান।
দলীয় সূত্র জানায়, খালি পায়ে মাটি স্পর্শ করার বিষয়টি পরিকল্পনায় ছিল না। হঠাৎ বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে সামনে থাকা ফুল বাগানের ভেতরে চলে যান। সেখানে ঘাস ও কিছু গাঁদা ফুলের গাছ রয়েছে। সেখানে তারেক রহমান জুতা খুলে খালি পায়ে দেশের মাটিতে দাঁড়ান। একই সঙ্গে নিচু হয়ে মাটি হাতে নেন। এক দলা মাটি নিয়ে তা পরম মমতায় নাচাচড়া করেন।
দুপুর ১২টা ৩৫ মিনিটে তিনি বাসে ওঠেন। এ বাসে করে তিনি ৩০০ ফিট এলাকায় তার সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দেন। বাসে তার সঙ্গে ছিলেন দলের জ্যেষ্ঠ নেতা ও স্থায়ী কমিটির সদস্যরা।
