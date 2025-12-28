বিকেলে জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডেকেছে ৮ দল
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীসহ সমমনা ৮টি রাজনৈতিক দল বিকেলে জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডেকেছে।
রোববার (২৮ ডিসেম্বর) বিকেল সাড়ে ৪টায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের তৃতীয়তলার আবদুস সালাম হলে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।
আন্দোলনরত ৮ দলের পক্ষ থেকে এ তথ্য জানিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ।
৮ দলীয় সূত্রে জানা গেছে, দেশের চলমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও ৮ দলের নতুন দুইটি দলের সংযুক্তি ও দলগুলোর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা নিয়ে এ সংবাদ সম্মেলন ডাকা হয়েছে।
এই জোটে বর্তমানে যে দলগুলো রয়েছে- বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, খেলাফত মজলিস, নেজামে ইসলাম পার্টি, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টি ও জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি।
আরএএস/এএমএ