তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তনে জনদুর্ভোগ: দুঃখ প্রকাশ বিএনপির

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:১৫ পিএম, ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫
বাসের ভেতর থেকে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন তারেক রহমান/বিএনপির মিডিয়া সেল থেকে নেওয়া ছবি

দীর্ঘ ১৭ বছর পর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান পরিবারসহ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) তাকে অভ্যর্থনা জানাতে সারাদেশ থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষ ঢাকায় সমবেত হন। এতে ঢাকা মহানগরী জনসমুদ্রে পরিণত হয়।

বিপুল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতির কারণে রাজধানীতে স্বাভাবিক জনজীবনে কষ্ট ও দুর্ভোগের সৃষ্টি হয়। এ পরিস্থিতিতে দলটির পক্ষ থেকে দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে।

আজ শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর ) দলটির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর গণমাধ্যমে পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বিএনপি জানায়, অনাকাঙ্ক্ষিত এই দুর্ভোগ ও অসুবিধার জন্য দলটি গভীরভাবে মর্মাহত এবং আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছে।

