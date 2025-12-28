জুলাই শহীদদের কবর জিয়ারতের পরিকল্পনা তারেক রহমানের

জুলাই শহীদদের কবর জিয়ারতের পরিকল্পনা তারেক রহমানের
জুলাই শহীদদের কবর জিয়ারতের পরিকল্পনা করছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। সার্বিক সম্ভাব্যতা বিবেচনায় রেখে এ কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।
বিএনপির মিডিয়া সেলের আহ্বায়ক ডা. মওদুদ আহমেদ আলমগীর পাবেল রোববার (২৮ ডিসেম্বর) এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, জুলাই শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে কবর জিয়ারতের বিষয়টি বিবেচনায় রয়েছে। পাশাপাশি গণমাধ্যম সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে মতবিনিময় সভার আয়োজনের চিন্তাও করা হচ্ছে।
রোববার প্রথমবারের মতো গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে উপস্থিত হন তারেক রহমান। এদিন তিনি দলের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে সাংগঠনিক অবস্থা ও আসন্ন জাতীয় নির্বাচন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।
কার্যালয়ে দুই তলায় নিজের দাপ্তরিক কক্ষে বসেন তারেক রহমান।
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন, দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান প্রথমবার অফিস করেছেন। নির্বাচনসংক্রান্ত নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে দেশের সাংগঠনিক নির্বাচন ও দলীয় প্রস্তুতি নিয়েও বিস্তারিত কথা হয়েছে।
কেএইচ/এমআইএইচএস/এমএস