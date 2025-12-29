এনসিপিতে যোগ দিলেন আসিফ মাহমুদ, করবেন না নির্বাচন
জাতীয় নাগরিক পার্টিতে (এনসিপি) যোগ দিয়েছেন সাবেক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। তবে তিনি নির্বাচনে অংশ নেবেন না।
সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর বাংলামোটরে দলের অস্থায়ী কার্যালয়ে সংসবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম।
তিনি বলেন, এনসিপি নির্বাচনের প্রস্তুতিতে পুরোপুরি জোর দিয়েছে। আসিফ মাহমুদ নির্বাচনে অংশ নেবেন না, তবে তিনি এনসিপিকে জয়ী করতে নির্বাচনি টিমের প্রধান হিসেবে কাজ করবেন। এনসিপির রাজনৈতিক পরিষদের জরুরি অনলাইন সভায় আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।
সংবাদ সম্মেলনে আসিফ মাহমুদ বলেন, আমার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। আমি মনে করি, এসময়ে অভ্যুত্থানের শক্তিকে একসঙ্গে রাখা জরুরি। জুলাইয়ের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে আমি এনসিপিতে যোগ দিয়েছেন।
এদিকে যোগ দিয়েই দলের মুখপাত্রের দায়িত্ব পেয়েছেন আসিফ মাহমুদ।
এনএস/এমএএইচ/বিএ