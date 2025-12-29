  2. রাজনীতি

মনোনয়নপত্র জমা দিলেন নাহিদ ইসলাম

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৫৩ পিএম, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫
নাহিদ ইসলামের পক্ষে মনোনয়নপত্র জমা দেন এনসিপির নেতাকর্মীরা/ছবি সংগৃহীত

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-১১ আসনের মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) আহ্বায়ক মো. নাহিদ ইসলাম।

সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ে তার পক্ষে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া হয়।

নাহিদ ইসলামের পক্ষে মনোনয়নপত্র জমা দেন এনসিপি যুগ্ম আহ্বায়ক মুজাহিদুল ইসলাম শাহিন, যুগ্ম সদস্য সচিব তামিম আহমেদ, প্রস্তাবকারী ওমর ফারুক, সমর্থনকারী মো. সামীর হোসেনসহ আরও কয়েকজন।

