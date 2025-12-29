কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে নামাজ আদায় করলেন তারেক রহমান

কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে নামাজ আদায় করলেন তারেক রহমান
দীর্ঘ ১৯ বছর পর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এসে আসর ও মাগরিবের নামাজ আদায় করেছেন দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।
সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান।
শায়রুল কবির খান বলেন, নামাজ শেষে তারেক রহমান বিএনপির সিনিয়র নেতা, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের শীর্ষ নেতা এবং কার্যালয়ে সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।
এসময় তার সঙ্গে ছিলেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী।
