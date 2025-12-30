জার্মান দূতাবাসের শোক
বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন খালেদা
বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে জার্মান সরকার।
ঢাকাস্থ জার্মান দূতাবাস সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত এক পোস্টে তিনবারের প্রধানমন্ত্রী, দেশের প্রথম নারী রাষ্ট্রনায়ক, প্রাক্তন ফার্স্ট লেডি এবং দীর্ঘকালীন বিএনপি চেয়ারপারসন হিসেবে তার অবদান স্মরণীয় উল্লেখ করা হয়েছে।
দূতাবাসের শোকবার্তায় বলা হয়েছে, খালেদা জিয়া বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তিনি দেশের রাজনীতিতে দীর্ঘ সময় ধরে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতিষ্ঠায় অবদান রেখেছেন।
জার্মান দূতাবাস খালেদা জিয়ার সঙ্গে বিভিন্ন সময়ের বৈঠকের স্মৃতিও তুলে ধরেছে। এর মধ্যে রয়েছে ২০০৪ সালে ঢাকায় জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী জশকা ফিশারের সঙ্গে বৈঠক এবং ২০১১ সালে রাষ্ট্রপতি ক্রিশ্চিয়ান উলফের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় সফরের সময় অনুষ্ঠিত আলোচনার কথা। এছাড়াও তিনি জার্মান শীর্ষ পর্যায়ের অন্যান্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে বহুবার বৈঠকে অংশ নিয়েছেন।
শোকের এই মুহূর্তে জার্মানি জাতীয় জীবনে খালেদা জিয়ার অবদানকে সম্মান জানিয়েছে এবং তার পরিবার, রাজনৈতিক দল ও বাংলাদেশের জনগণের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেছে।
দূতাবাস আরও জানিয়েছে, দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে জার্মানি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শোকবার্তায় বেগম খালেদা জিয়ার আত্মার শান্তি কামনা করা হয়েছে।
