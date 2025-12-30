খালেদা জিয়া কখনো আপসের চোরাবালিতে যাননি: দুদু

খালেদা জিয়া কখনো আপসের চোরাবালিতে যাননি: দুদু
বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া কখনো আপসের চোরাবালিতে যাননি বলে মন্তব্য করেছেন দলের ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু।
তিনি বলেন, যখনই দেশে কোনো সংকট এসেছে, সেখানে বেগম খালেদা জিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। মানুষটা গণতন্ত্রের জন্য আজীবন লড়াই করেছেন; একেবারে রাস্তায় নেমে লড়েছেন। তিনি কখনো আপসের রাজনীতি করেননি, আপসের চোরাবালিতে যাননি।
মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) বেলা ১১টার দিকে রাজধানীর এভারকেয়ারে হাসপাতালের প্রয়াত খালেদা জিয়াকে দেখে বেরিয়ে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।
শামসুজ্জামান দুদু বলেন, বাংলাদেশে যখনই গণতন্ত্রের কথা আসবে, দেশপ্রেমের কথা উঠবে, নিখাদভাবে মানুষের জন্য কাজ করার প্রশ্ন আসবে; তখনই খালেদা জিয়াকে মানুষ স্মরণ করবে। তিনি সবসময় মানুষের পাশে দাঁড়াতেন। কৃষক, শ্রমিক, খেটে খাওয়া মানুষের পাশে তাকেই সবচেয়ে বেশি দেখা গেছে।
দেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া মঙ্গলবার ভোর ৬টায় ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।
খালেদা জিয়ার দীর্ঘদিন ধরে নানায় ভুগছিলেন। গত ২৩ নভেম্বর তাকে শেষবারের মতো রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এক মাসের কিছু বেশি সময় তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন ছিলেন।
