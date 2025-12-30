গুলশানে জরুরি সভায় তারেক রহমান

গুলশানে জরুরি সভায় তারেক রহমান
বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার জানাজা, দাফন ও পরবর্তী কর্মসূচি নিয়ে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে স্থায়ী কমিটির জরুরি সভা হচ্ছে। সভায় যোগ দিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।
বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান জানান, সভা শুরু হয় দুপুর ১২টা ৩৮ মিনিটে।
সভায় আরও উপস্থিত আছেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এবং দলের জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস, বাবু গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, ড. আব্দুল মঈন খান, নজরুল ইসলাম খান, সেলিমা রহমান এবং ডা. এ. জেড. এম. জাহিদ হোসেন।
সূত্র জানায়, সভায় বেগম খালেদা জিয়ার জানাজা ও দাফন সংক্রান্ত কার্যক্রমের বিস্তারিত পরিকল্পনা, জনসাধারণের অংশগ্রহণ এবং শোক পালন সংক্রান্ত দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করা হবে। বৈঠকে দলের অভ্যন্তরীণ সমন্বয়, শোক কর্মসূচির বাস্তবায়ন ও নিরাপত্তা বিষয়েও গুরুত্বসহ আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে।
নেতারা জানিয়েছেন, বেগম খালেদা জিয়ার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে দল এই শোকের সময় একযোগে কাজ করবে এবং দেশের জনগণের সঙ্গে শোক ভাগাভাগি করবে।
