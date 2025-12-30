খালেদা জিয়ার জানাজায় অংশ নেবেন প্রধান উপদেষ্টা
বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার নামাজের জানাজায় অংশ নেবেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। এছাড়া সরকারের উপদেষ্টা ও বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকরাও জানাজায় উপস্থিত থাকবেন।
মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে জানাজা, দাফন ও আইনশৃঙ্খলা সমন্বয় সংক্রান্ত বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।
প্রেস সচিব বলেন, খালেদা জিয়ার জানাজা ও দাফন উপলক্ষে ১০ হাজারের বেশি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য মোতায়েন থাকবে।
শফিকুল আলম বলেন, ‘কালকে বেগম খালেদা জিয়ার দাফন এবং জানাজা এবং এই পুরো প্রস্তুতি কীভাবে নেওয়া হবে, এ বিষয়ে একটি সামগ্রিক আলোচনা করা হয়েছে। এবং এখানে মূল জোর দেওয়া হয়েছে যে পার্টির সাথে পুরোটা সমন্বয় করে, বিএনপির সাথে সমন্বয় করে সমস্ত কাজগুলো সম্পন্ন করা হবে।'
সভায় নেওয়া সিদ্ধান্তগুলো তুলে ধরে তিনি বলেন, ‘জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় ওনার (খালেদা জিয়া) জানাজা হবে। ওনার মরদেহ সকালেই এভারকেয়ার হাসপাতাল থেকে জাতীয় সংসদ ভবনে নিয়ে আসা হবে। এ নিয়ে আসার সময় পুরো রাস্তার দুই পাশেই একটা স্পেশাল সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্ট এনসিওর করা হবে। আমরা অ্যাট দ্য সেইম টাইম জানিয়ে দেবো- কখন এই মরদেহবাহী গাড়ি কখন রওনা দেবে। এটাকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় অনারে ওনাকে নিয়ে আসা হবে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায়, সেখানে জানাজা হবে।’
তিনি আরও বলেন, ‘জানাজায় প্রধান উপদেষ্টা থাকবেন। আর বিএনপির নেতা থাকবেন, অ্যাডভাইজাররা থাকবেন এবং আমরা আশা করছি অনেক ডিপ্লোম্যাট থাকবেন।’
খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এ কে এম শামছুল ইসলাম বলেন, ‘আসলে দেশনেত্রী শুধু আমাদের বিএনপির নেত্রী ছিলেন না, উনি দেশের জাতীয় ঐক্যের প্রতীক এবং সরকার কিছুদিন আগেই যে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় উনাকে অধিষ্ঠিত করেছে, সেজন্য আমরা কৃতজ্ঞ। তো আজকে যে আমরা উনাকে হারিয়ে ফেলেছি, সেজন্য সরকারের তরফ থেকে যে ধরনের অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হচ্ছে, এর সঙ্গে আমাদের দলীয় অবস্থান এবং জনসাধারণকে কীভাবে তাদের শেষ শ্রদ্ধা জানানোর জন্য সহজতর করা যায়, সেই কানেক্টিভিটি অ্যাস্টাবলিশ করার জন্যই আজকের এ মিটিংটা ছিল।’
তিনি বলেন, ‘আমরা আমাদের দলীয় অবস্থান থেকে যতটুকু সম্ভব সরকারকে সহায়তা করব এবং যেভাবে সরকার পরিকল্পনা করেছে, আমার মনে হয় আপনাদের সহযোগিতা থাকলে আমরা উনার শেষ বিদায়টা, উনি সত্যিকারের যে প্রাপ্য, সেই প্রাপ্যটা দিতে পারবো।’
শামছুল ইসলাম বলেন, ‘আমাদের দলীয় অবস্থান ও দলের পক্ষ থেকে আমরা সর্বতোভাবে চেষ্টা করবো সরকারের যে মহৎ উদ্যোগ, সেটাকে যাতে সাফল্যমণ্ডিত করতে পারে। তার জন্য যা যা করার সবই করব। যেহেতু আমাদের নেত্রী, আমাদের আবেগটা অন্যরকম, সেই জিনিসটা আমরা সরকারকে অবগত করেছি। হয়তো আমাদের নেতাকর্মীরা অত্যন্ত মর্মাহত, ভারাক্রান্ত। তো তাদের এই ইমোশনটাকে সম্মান জানিয়ে এই কার্যক্রম যেন সুন্দরভাবে সাফল্যমণ্ডিত করতে পারে, সেই দিকটা লক্ষ্য রাখার জন্য আমরা বিনীতভাবে অনুরোধ করেছি।’
