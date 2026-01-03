ভেনেজুয়েলায় মার্কিন আগ্রাসনের নিন্দা বাসদের

ভেনেজুয়েলায় মার্কিন আগ্রাসনের নিন্দা বাসদের
ভেনেজুয়েলার ওপর মার্কিন সামরিক আগ্রাসনের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ (মার্কসবাদী)।শনিবার (৩ জানুয়ারি) বিকেলে এক বিবৃতিতে এ নিন্দা জানান দলের সমন্বয়ক মাসুদ রানা।
বিবৃতিতে মাসুদ রানা বলেন, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে বিমান হামলা চালিয়েছে। মুখে যাই বলা হোক না কেন, এই আক্রমণের মূল উদ্দেশ্য ভেনেজুয়েলার বিশাল তেলক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া। এর মাধ্যমে ট্রাম্প ভেনেজুয়েলার সরকার পরিবর্তন করে মার্কিন অনুগত একটি পুতুল সরকার ক্ষমতায় বসাতে চাইছেন, যাতে দেশটির বিপুল তেল সংরক্ষণ মার্কিন করপোরেটদের হাতে আসে।
তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন দেশে এমন কাজ করছে। কখনো ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে, কখনো সরাসরি হামলা চালিয়ে তারা সরকার পরিবর্তন করে নিজের অনুগত সরকার ক্ষমতায় বসায়। তাদের এ নগ্ন চেহারা এরই মধ্যে ইরাক, লিবিয়া, সিরিয়া ও ফিলিস্তিনসহ বিভিন্ন দেশে প্রকাশ পেয়েছে।
বিবৃতিতে বাসদ (মার্কসবাদী) বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের শান্তিকামী, যুদ্ধবিরোধী জনগকে ভেনেজুয়েলার উপর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এ আগ্রাসনের বিরূদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়ার আহবান জানায়। একইসাথে দেশে দেশে মুক্তিকামী মানুষদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের প্লাটফর্ম গড়ে তোলার আহ্বানও জানান।
