ঢাকা-৩ আসন

বিদ্যুৎ বিল বকেয়া থাকায় জাপা প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৫৮ পিএম, ০৪ জানুয়ারি ২০২৬
ঢাকা-৩ আসনের জাতীয় পার্টির প্রার্থী মো. ফারুক, ছবি: সংগৃহীত

৩ লাখ ৪০ হাজার ২৩৬ টাকার বিদ্যুৎ বিল বকেয়া থাকায় বাতিল হয়েছে জাতীয় পার্টির (জাপা) প্রার্থী মো. ফারুকের মনোনয়ন। তিনি ঢাকা-৩ আসন থেকে ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন।

অপরদিকে, ১ হাজার ৫১ টাকা বিদ্যুৎ বিল বকেয়া থাকা ও সঠিকভাবে মনোনয়ন ফরম পূরণ না করায় বাতিল হয়েছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী নুরুল ইসলামের মনোনয়ন। তিনি ঢাকা-১ আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

আজ রোববার (৪ জানুয়ারি) ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার ও রিটার্নিং কর্মকর্তা সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়।

এর আগে শনিবার (৩ জানুয়ারি) সেগুনবাগিচায় ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার ও রিটার্নিং কর্মকর্তা শরফ উদ্দিন আহমেদ জানান, ঢাকার ১ টি আসনে ২৫৩ জন মনোনয়ন বিক্রি করেছে। মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন ১৭৪ জন। ১১৯টি মনোনয়ন বৈধ বলে বিবেচিত হয়েছে। ৫৪টি মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে। ১টি মনোনয়নপত্র স্থগিত আছে। ১৩টি আসনে বিএনপির সব প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ হয়েছে।

