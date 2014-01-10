মায়ের জানাজায় তারেক রহমান

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:০০ পিএম, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫
মায়ের জানাজায় তারেক রহমান
মায়ের জানাজায় অংশ নিয়েছেন তারেক রহমান, ছবি: বিটিভি থেকে নেওয়া

বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জানাজায় অংশ নিয়েছেন তার ছেলে তারেক রহমান। মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে জানাজায় অংশ নিয়েছে লাখো মানুষ।

এর আগে খালেদা জিয়ার মরদেহ জানাজাস্থলে নিয়ে আসা হয়।

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ দেশি-বিদেশি রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ব্যক্তি ছাড়াও অসংখ্য মানুষ জানাজায় অংশ নিয়েছেন।

বিকেল পৌনে ৩টার দিকে জানাজা শুরুর আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়।

শুরুতে বিএনপি নেতা নজরুল ইসলাম খান খালেদা জিয়ার জীবনবৃত্তান্ত তুলে ধরেন।

