মায়ের জানাজায় তারেক রহমান

মায়ের জানাজায় তারেক রহমান
বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জানাজায় অংশ নিয়েছেন তার ছেলে তারেক রহমান। মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে জানাজায় অংশ নিয়েছে লাখো মানুষ।
এর আগে খালেদা জিয়ার মরদেহ জানাজাস্থলে নিয়ে আসা হয়।
প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ দেশি-বিদেশি রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ব্যক্তি ছাড়াও অসংখ্য মানুষ জানাজায় অংশ নিয়েছেন।
বিকেল পৌনে ৩টার দিকে জানাজা শুরুর আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়।
শুরুতে বিএনপি নেতা নজরুল ইসলাম খান খালেদা জিয়ার জীবনবৃত্তান্ত তুলে ধরেন।
