সাবেক মন্ত্রী মাহমুদুল হাসানের মৃত্যুতে তারেক রহমানের শোক

প্রকাশিত: ০৮:৩৪ এএম, ০১ জানুয়ারি ২০২৬
বিএনপির সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর জেনারেল (অব.) মাহমুদুল হাসানের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

শোকবার্তায় তিনি বলেন, ‘মরহুম মাহমুদুল হাসান একজন দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদ হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। সাবেক রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমান বীর উত্তমের নীতি ও আদর্শে গভীরভাবে আস্থাশীল এবং বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদী দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে একজন আপসহীন যোদ্ধা হিসেবে মরহুম নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন। জনসেবার মহান লক্ষ্য সামনে রেখে রাজনীতি করায় তিনি সংসদ সদস্য ও সরকারের মন্ত্রী হিসেবে নিজ এলাকাসহ সারাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে ব্যাপক অবদান রেখেছেন।’

তিনি আরও বলেন, ‘মাহমুদুল হাসান ছিলেন একাধারে প্রাজ্ঞ ও জনঘনিষ্ঠ রাজনীতিবিদ এবং সজ্জন ও বিনয়ী মানুষ হিসেবেও সর্বমহলে তার অকৃত্রিম গ্রহণযোগ্যতা ছিল। বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ ও বহুদলীয় গণতান্ত্রিক চেতনাকে দৃঢ়ভাবে বুকে ধারণ করে মানুষের বাক-ব্যক্তি ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার স্বপক্ষে তার লড়াই ছিল অবিস্মরণীয়। বর্তমান সময়ে তার মতো আদর্শনিষ্ঠ রাজনীতিবিদের মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে ব্যথিত।’

ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেছেন এবং শোকার্ত পরিবারবর্গ, গুণগ্রাহী ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।

