বৈষম্যবিরোধী নেতা মাহাদীর মুক্তি দাবিতে শাহবাগে অবস্থানের ঘোষণা
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের হবিগঞ্জ জেলার সদস্যসচিব মাহাদী হাসানের মুক্তির দাবিতে শাহবাগে অবস্থান কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দিয়েছে কেন্দ্রীয় কমিটি। আজ শনিবার রাতেই তারা এ কর্মসূচি পালন করবেন বলে জানান।
শনিবার (৩ জানুয়ারি) রাতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এ ঘোষণা দেওয়া হয়।
রাত ৯টার কিছু সময় আগে দেওয়া প্রথম পোস্টে সংগঠনটি জানায়, জুলাই যোদ্ধা মাহদী হাসানকে এক ঘণ্টার মধ্যে অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে। অন্যথায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন সারাদেশে কঠোর কর্মসূচি দিতে বাধ্য হবে।
এর এক ঘণ্টা পর আরেক পোস্টে সংগঠনটি জানায়, জুলাই যোদ্ধা মাহদী হাসানকে মুক্তি দেওয়ার জন্য এক ঘণ্টার আলটিমেটাম দেওয়া হলেও এখনো কোনো পদক্ষেপ আমরা দেখতে পাইনি। অবিলম্বে মাহদী হাসানের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে আজ রাত ১০টা ১৫ মিনিটে শাহবাগে অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হবে। সব ছাত্র-জনতাকে শাহবাগে উপস্থিত থাকার আহ্বান জানানো হচ্ছে।
এর আগে শুক্রবার (১ জানুয়ারি) বিকেলে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে অংশ নেওয়া এক ছাত্রলীগ নেতাকে গ্রেফতারের পর শায়েস্তাগঞ্জ থানা থেকে তাকে ছাড়াতে যান। এ সময় মাহদী হাসানের দেওয়া এক বক্তব্যের ভিডিও ভাইরাল হয়।
ভিডিওতে দেখা যায়, শায়েস্তাগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালামকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলছেন, ‘আপনাকে বলতে হবে, আমার ভাইকে কেন গ্রেফতার করা হলো? আপনি বলেছেন আন্দোলনকারীতো কী হয়েছে, সে তো ডেভিল। এখানে আমার ১৭ জন ভাই শহীদ হয়েছেন। আপনি কেন বলেছেন, ও ডেভিল ছিল। আমরা জুলাই অভ্যুত্থানে গভর্নমেন্ট ফরম করেছি। আপনারা আমাদের প্রশাসনের লোক। আমাদের ছেলেদের গ্রেফতার করেছেন। আবার বার্গেনিং করছেন এবং বলছেন আন্দোলনকারী হয়েছে তো কী হয়েছে।দেশের যে কয়টি জায়গায় শক্তিশালী আন্দোলন হয়েছে, এর মধ্যে হবিগঞ্জ একটি। আমরা বানিয়াচং থানা পুড়িয়ে দিয়েছিলাম।’
