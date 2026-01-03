  2. রাজনীতি

এক আসনে বিএনপির দুই প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০৫:১৯ পিএম, ০৩ জানুয়ারি ২০২৬
গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরী ও গোলাম আকবর খন্দকার/ফাইল ছবি

চট্টগ্রাম-৬ (রাউজান) আসনে বিএনপির দুই প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। তারা হলেন—বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান (পদ স্থগিত) গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরী ও চট্টগ্রাম উত্তর জেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক গোলাম আকবর খন্দকার।

শনিবার (৩ জানুয়ারি) সকাল ১০টায় যাচাই-বাছাই শেষে তাদের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করেন রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞা।

এই আসনে আরও তিন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। তারা হলেন—জামায়াতে ইসলামীর মো. শাহজাহান মঞ্জু, গণসংহতি আন্দোলনের নাছির উদ্দিন তালুকদার এবং বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের মোহাম্মদ ইলিয়াছ নুরী।

গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরী একই দিনে সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ও রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে দুটি মনোনয়নপত্র জমা দেন। শনিবার যাচাই-বাছাইয়ে তার প্রথম মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। নির্বাচনি বিধি অনুযায়ী, একই প্রার্থী একই দলের একাধিক মনোনয়নপত্র জমা দিলে প্রথমটি বৈধ হলে পরেরটি আর যাচাই করা হয় না।

স্থানীয় বিএনপি নেতা-কর্মীরা জানিয়েছেন, চট্টগ্রাম-৬ (রাউজান) আসনে গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরী ও গোলাম আকবর খন্দকার দীর্ঘদিন ধরে মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন। গত বছরের ৪ ডিসেম্বর বিএনপি গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরীকে মনোনয়ন দেওয়ার পর গোলাম আকবর খন্দকারের সমর্থকরা সহিংস আন্দোলন শুরু করেন। পরে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের স্বাক্ষরিত চিঠির মাধ্যমে ২৮ ডিসেম্বর গোলাম আকবর খন্দকারকেও মনোনয়ন দেওয়া হয়।

জ্যেষ্ঠ জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মোহাম্মদ বশির আহমেদ বলেন, নির্বাচন কমিশনের বিধি অনুযায়ী, একই দলের একাধিক মনোনয়নপত্র যাচাইয়ে প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। প্রথমটি বৈধ হলে পরেরটি আর যাচাই করা হয় না।

