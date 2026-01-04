বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির মুখপাত্র মাহদী আমিন
বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন মাহদী আমিন। তিনি দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের উপদেষ্টা হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।
রোববার (৪ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় রাজধানীর গুলশানে বিএনপির নির্বাচনি কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান ও দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান।
তিনি বলেন, নির্বাচন পরিচালনা কমিটির মুখপাত্র হিসেবে মাহদী আমিন নিয়মিতভাবে গণমাধ্যমকে ব্রিফিং করবেন।
এর আগে কার্যালয়ে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরিচালনাবিষয়ক বিএনপি কমিটির প্রথম বৈঠক হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন কমিটির চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম খান।
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরিচালনার লক্ষ্যে গত বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) রাতে ৪১ সদস্যের কমিটি গঠন করে বিএনপি। এতে সদস্যসচিব হিসেবে দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এছাড়া কমিটির প্রধান সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন মো. ইসমাইল জবিউল্লাহ।
কেএইচ/একিউএফ/এমএস