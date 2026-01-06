এনসিপির যেসব সেল-সাংগঠনিক ইউনিটের দায়িত্বে আসিফ মাহমুদ

এনসিপির যেসব সেল-সাংগঠনিক ইউনিটের দায়িত্বে আসিফ মাহমুদ
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করার পর আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া কোন কোন সেল এবং সাংগঠনিক ইউনিটের দায়িত্ব তার কার্যপরিধির আওতাভুক্ত থাকবে সে সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দলটি।
মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) দলের আহ্বায়ক মো. নাহিদ ইসলাম এবং সদস্যসচিব আখতার হোসেনের সই করা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।
এতে বলা হয়, ২৯ ডিসেম্বর তিনি এনসিপির মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে গঠিত কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পান।
এনসিপির মুখপাত্র হিসেবে মিডিয়া সেল, প্রচার ও প্রকাশনা সেল, ব্র্যান্ডিং সেল, দপ্তর সেল, জনসংযোগ ও সদস্য সংগ্রহ সেল, রিসার্চ ও পলিসি সেল, ঢাকা মহানগর (উত্তর ও দক্ষিণ ইউনিট) এসব সেল এবং সাংগঠনিক ইউনিট সমূহের দায়িত্ব তার কার্যপরিধির আওতাভুক্ত থাকবে।
