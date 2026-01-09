  2. রাজনীতি

নজরুল ইসলাম খান

সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন জরুরি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:২৮ পিএম, ০৯ জানুয়ারি ২০২৬
সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন জরুরি
রাজধানীর জিয়া উদ্যানে খালেদা জিয়ার কর্মময় জীবনের ওপর চিত্রপ্রদর্শনীতে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন নজরুল ইসলাম খান/ছবি: সংগৃহীত

আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সরকারকে সক্রিয় ও কৌশলী হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান বলেছেন, ‘সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি। এটি সরকারের দায়িত্ব। আমরা সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে বারবার আহ্বান জানিয়ে আসছি।’

শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের জিয়া উদ্যানে খালেদা জিয়ার কর্মময় জীবনের ওপর চিত্রপ্রদর্শনীতে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন। বগুড়া মিডিয়া অ্যান্ড কালচারাল সোসাইটি এ প্রদর্শনীর আয়োজন করে।

নজরুল ইসলাম খান বলেন, খালেদা জিয়ার কর্মময় জীবন এতটাই বিস্তৃত ও বর্ণাঢ্য যে একটি অনুষ্ঠান বা প্রদর্শনীর মাধ্যমে তা পুরোপুরি ধারণ করা সম্ভব নয়। তার আন্দোলন-সংগ্রাম, রাষ্ট্র পরিচালনা, উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ও ব্যক্তিজীবনের নানা দিক আলাদা আলাদা আয়োজনের মাধ্যমে জনগণের সামনে তুলে ধরা যেতে পারে।

তিনি জানান, এদেশের মানুষ খালেদা জিয়াকে জানতে চায়, বুঝতে চায় ও তার জীবন থেকে শিক্ষা নিতে চায়। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম, যারা সরাসরি তার আন্দোলন-সংগ্রাম দেখেনি, তারা এ ধরনের প্রদর্শনীর মাধ্যমে অনুপ্রাণিত হবে।

বিএনপির এ নেতা বলেন, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় খালেদা জিয়া সারা জীবন লড়াই করেছেন। তার জানাজায় মানুষের অভূতপূর্ব উপস্থিতি প্রমাণ করে তিনি কতটা গভীরভাবে মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছেন।

নজরুল ইসলাম খান বলেন, সব রাজনৈতিক নেতা উত্তরাধিকার রেখে যেতে পারেন না। কিন্তু খালেদা জিয়া তার আদর্শের উত্তরাধিকার হিসেবে তারেক রহমানকে রেখে গেছেন। তিনি এখন বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। মানুষ তার নেতৃত্বে ইতিবাচক পরিবর্তন দেখতে চায়।

সাম্প্রতিক সহিংসতা ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, গণতন্ত্রের পথে উত্তরণ ঠেকাতে কিছু অপশক্তি বাধা সৃষ্টি করতে চায়। তবে এদেশের মানুষ আন্দোলন-সংগ্রামে পরিশুদ্ধ হয়েছে, এসব অপকর্ম দিয়ে তাদের থামানো যাবে না।

বিএনপির নির্বাচনি কার্যক্রম প্রসঙ্গে নজরুল ইসলাম খান জানান, দলের ইশতেহার ও নির্বাচন পরিচালনা একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। এ বিষয়ে আলাদা দল কাজ করছে। খুব শিগগিরই তা প্রকাশ পাবে।

দলের বিদ্রোহী প্রার্থীদের নিয়ে বিএনপির এ নেতা বলেন, ‘দলের সিদ্ধান্তের বাইরে যারা প্রার্থী হয়েছেন, তাদের মনোনয়ন প্রত্যাহারের আহ্বান জানানো হয়েছে। অনেকেই এরই মধ্যে সাড়া দিয়েছেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই পরিস্থিতির উন্নতি হবে বলে আশা করছি।’

কেএইচ/একিউএফ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।