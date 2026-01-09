মঠবাড়িয়া বিএনপির কমিটি গঠন, আহ্বায়ক রুহুল আমীন

মঠবাড়িয়া বিএনপির কমিটি গঠন, আহ্বায়ক রুহুল আমীন
পিরোজপুরের মঠবাড়িয়া উপজেলা বিএনপির বিদ্যমান কমিটি বিলুপ্ত করে ৭১ সদস্যের নতুন আহ্বায়ক কমিটি অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্র।
নতুন কমিটিতে মো. রুহুল আমীন দুলালকে আহ্বায়ক এবং রফিকুল ইসলাম বাবুলকে সদস্যসচিব করা হয়েছে।
শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মঠবাড়িয়া উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক কার্যক্রম গতিশীল ও শক্তিশালী করতে আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে।
কমিটির অন্য সদস্যরা
মো. শামীম মিয়া মৃধা, কে এম হুমায়ুন কবীর, মো. মামুন বিল্লাহ, মো. ওয়াহিদুজ্জামান জাকির, আবু বকর সিদ্দিক বাদল, মো. সালাউদ্দিন ফারুক, হাবিবুর রহমান আকন, আবুল কালাম আজাদ সাবু, মো. গোলাম মোস্তফা, নিজামুল কবির মিরাজ, শোয়েব শামস শওকত, মো. মনিরুজ্জামান ছোট্ট, হারুন অর রশীদ ঘরামী, মো. অলিউজ্জামান রিপন, আ ম মাহাবুবুল ইসলাম, মো. জালাল উদ্দীন মৃধা, খলিলুর রহমান খোকন, শওগাতুল ইসলাম সাগীর, মো. ইসমাইল হোসেন আকন, মো. ইসমাইল হোসেন হাওলাদার, তরিকুল ইসলাম মধু, মো. মাহাবুবুল ইসলাম নান্না, মো. শহিদুল ইসলাম বাবুল (ভিপি), মো. নজরুল ইসলাম (সাবেক মেম্বার), ডা. মো. শাহ আলম, মো. মিজানুর রহমান তালুকদার, মো. আলমগীর হোসেন খান, মো. শামীম আকন, মো. মনিরুল ইসলাম ফকির প্রমুখ।
পাঁচ নারী
কমিটিতে পাঁচ নারী সদস্যও অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। তারা হলেন উম্মে সালমা সুমী, মোছা. শিরিন আজাদ, এলিজা মুন্নী, মোছা. হাসিনা বেগম ও মোছা. নাজনীন খান।
দলীয় সূত্র জানায়, নতুন এই কমিটি আগামী দিনে সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদার করতে ভূমিকা রাখবে।
কেএইচ/একিউএফ/এএসএম