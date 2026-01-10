গুলশানে বিএনপির নির্বাচনি অফিসে কল সেন্টার চালু
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে কেন্দ্রীয় সমন্বয়, প্রচার কার্যক্রম ও সাংগঠনিক যোগাযোগ জোরদার করতে রাজধানীর গুলশানে বিএনপির নির্বাচনি অফিসে কল সেন্টার চালু করা হয়েছে।
শনিবার (১০ জানুয়ারি) বিকেলে গুলশান-২ এর ৯০ নম্বর সড়কে অবস্থিত বিএনপির নির্বাচনি অফিসে এ কল সেন্টারের উদ্বোধন করেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সেলিমা রহমানসহ কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
পরে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী সাংবাদিকদের জানান, দলের নির্বাচনি কার্যক্রমকে আরও সহজ, গতিশীল ও সমন্বিত করতে প্রযুক্তির সহায়তায় এ কল সেন্টার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। দলীয় নেতাকর্মীদের বিভিন্ন সংকট, তথ্য আদান-প্রদান ও সাংগঠনিক যোগাযোগে এটি কার্যকর সহায়তা দেবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।
রিজভী আরও জানান, কল সেন্টারের ১৬৫৪৩ নম্বরে ফোন করে যেকোনো সময় প্রয়োজনীয় সহায়তা নেওয়া যাবে।
