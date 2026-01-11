  2. লাইফস্টাইল

মন ভালো রাখার ছোট ছোট অভ্যাস

লাইফস্টাইল ডেস্ক
লাইফস্টাইল ডেস্ক লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:৩০ পিএম, ১১ জানুয়ারি ২০২৬
মন ভালো রাখার ছোট ছোট অভ্যাস
প্রতীকী ছবি, এআই দিয়ে বানানো

অনেক মানুষের মনেই সারাক্ষণ নানা দুশ্চিন্তা ঘুরপাক খায়। এসব নেতিবাচক ভাবনা ধীরে ধীরে জীবনের স্বাভাবিক গতি ও মানসিক বিকাশকে ব্যাহত করে। তবে ইতিবাচক মানসিকতা চর্চা করলে জীবন অনেক সহজ ও ভারসাম্যপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। ইতিবাচক চিন্তাভাবনা মানে সমস্যাকে এড়িয়ে যাওয়া নয়; বরং সেগুলোকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখে সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গিতে মোকাবিলা করা।

ইতিবাচক মনোভাব আপনাকে বুঝতে শেখায় যে, প্রতিটি পরিস্থিতির মধ্যেই ভালো কিছু লুকিয়ে থাকতে পারে। আপনি যদি নিজের নেতিবাচক চিন্তাগুলো শনাক্ত করতে পারেন এবং সচেতনভাবে সেগুলো নিয়ন্ত্রণে আনেন, তবে ধীরে ধীরে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটবে। এর ফলে আত্মবিশ্বাস বাড়বে এবং মানসিকভাবে আরও দৃঢ় অনুভব করবেন।

মন ভালো রাখার ছোট ছোট অভ্যাস

ইতিবাচক মানুষের সান্নিধ্যে থাকুন

নিজেকে এমন মানুষদের সঙ্গে রাখার চেষ্টা করুন, যারা আশাবাদী ও অনুপ্রেরণাদায়ী। ইতিবাচক মানসিকতার মানুষের সঙ্গে সময় কাটালে আপনার চিন্তাভাবনাতেও তার প্রভাব পড়বে। তাদের জীবনদৃষ্টিই আপনাকে মানসিকভাবে শক্তিশালী করে তুলতে পারে।

মন ভালো রাখার ছোট ছোট অভ্যাস

ইতিবাচক বিষয় দেখুন ও শুনুন

আপনি প্রতিদিন যা পড়েন, দেখেন বা শোনেন সবকিছুই আপনার চিন্তাজগৎকে প্রভাবিত করে। অতিরিক্ত নেতিবাচক সংবাদ কিংবা মানসিক চাপ বাড়ায় এমন কনটেন্ট এড়িয়ে চলা উপকারী। এর পরিবর্তে অনুপ্রেরণামূলক গল্প, আশাবাদী গান কিংবা ইতিবাচক বার্তা বহন করে এমন ভিডিও ও লেখা বেছে নিতে পারেন।

আরও পড়ুন: 

‘বিষাক্ত ইতিবাচকতা’ থেকে দূরে থাকুন

সবসময় নিজেকে জোর করে সুখী দেখানোর প্রবণতাকেই বিষাক্ত ইতিবাচকতা বলা হয়। যখন ভেতরে কষ্ট কাজ করছে, তখন তা অস্বীকার করা মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। নেতিবাচক অনুভূতিগুলোকে স্বীকার করা এবং সেগুলোকে বোঝার চেষ্টা করাই সুস্থ মানসিকতার লক্ষণ। মনে রাখবেন, দুঃখ বা হতাশাও মানুষের স্বাভাবিক আবেগের অংশ।

দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আনুন

নেতিবাচক চিন্তা যখনই মাথায় আসে, তখনই সেটিকে অন্যভাবে দেখার চেষ্টা করুন। একই পরিস্থিতির ভিন্ন ব্যাখ্যা হতে পারে এই ধারণা অভ্যাসে পরিণত হলে ধীরে ধীরে নেতিবাচক চিন্তার প্রভাব কমে আসবে।

মন ভালো রাখার ছোট ছোট অভ্যাস

শারীরিক স্বাস্থ্যের যত্ন নিন

মানসিক সুস্থতার সঙ্গে শারীরিক স্বাস্থ্যের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। নিয়মিত ব্যায়াম, পর্যাপ্ত ঘুম ও পুষ্টিকর খাবার শরীর ভালো রাখতে সাহায্য করে। একটি সুস্থ শরীর মানসিক চাপ কমায় এবং ইতিবাচক চিন্তাভাবনা বজায় রাখতে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

তথ্যসূত্র: মায়ো ক্লিনিক

জেএস/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

রাতে শুকনো কাশি? জেনে নিন ঘরোয়া প্রতিকার

রাতে শুকনো কাশি? জেনে নিন ঘরোয়া প্রতিকার

খোসাসহ পেয়ারা খাওয়ার আগে যা জানা দরকার

খোসাসহ পেয়ারা খাওয়ার আগে যা জানা দরকার

স্ক্রিনে তাকিয়ে থাকলে চোখের পানি দ্রুত শুকিয়ে যায়

স্ক্রিনে তাকিয়ে থাকলে চোখের পানি দ্রুত শুকিয়ে যায়

টক্সিক সহকর্মী সামলাবেন যেভাবে

টক্সিক সহকর্মী সামলাবেন যেভাবে

২০২৬ সালে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ

২০২৬ সালে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ

এই শীতে বিয়ে করছেন? ঝামেলা এড়ানোর জন্য যা জানা জরুরি

এই শীতে বিয়ে করছেন? ঝামেলা এড়ানোর জন্য যা জানা জরুরি