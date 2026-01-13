আগামীর বাংলাদেশ গড়তে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে: হাবিব

আগামীর বাংলাদেশ গড়তে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে: হাবিব
ঢাকা-৯ আসনে বিএনপির প্রার্থী ও দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য হাবিবুর রশিদ হাবিব বলেছেন, সবাই মিলে আগামীর সুন্দর ও সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে। এজন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। ঐক্যবদ্ধ থাকলে দেশের বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র সফল হবে না।
সোমবার মাদারটেক আব্দুল আজিজ স্কুল অ্যান্ড কলেজে মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের ৯০ ব্যাচের শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া ও শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।
অনুষ্ঠানের শুরুতে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। পরে শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়।
হাবিবুর রশিদ বলেন, আমরা সবাই বাংলাদেশি এটাই আমাদের পরিচয়। ধর্ম যার যার, রাষ্ট্রের মালিক সবাই। বাংলাদেশ হবে এমন একটি রাষ্ট্র যেখানে সব নাগরিক নিরাপদ থাকবে এবং ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই সমান অধিকার ভোগ করবে। এই দেশের মালিক জনগণ। তাদের হাতেই ফিরিয়ে দিতে হবে ভোটের মাধ্যমে।
তিনি বলেন, সবাই মিলে আমরা আগামী বাংলাদেশ ঐক্যবদ্ধভাবে গড়ে তুলবো। এজন্য আমাদের অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। ঐক্যবদ্ধ থাকতে না পারি, তাহলে আবারও এই দেশকে নিয়ে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র হতে পারে। সেক্ষেত্রে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে পারবো না।
আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রত্যাশা করে তিনি বলেন, নির্বাচন নিয়ে সবাইকে সচেতন থাকতে হবে। কেউ যেন নির্বাচন বানচাল করার ষড়যন্ত্র করতে না পারে। জনগণ যেন নিজের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে পারে সবাইকে মিলে সেই সুযোগ তৈরি করতে হবে। কারণ আমরা আর বাংলাদেশকে পেছনের দিকে নিয়ে যেতে দেবো না।
