জনবান্ধব সরকার আসলে মোহাম্মদপুরের চেহারা পাল্টে যাবে: ববি হাজ্জাজ
মোহাম্মদপুরে কিশোর গ্যাং থেকে শুরু করে মাদক কারবার, চাঁদাবাজ ও ভূমিদস্যুর তাণ্ডব থেকে জনসাধারণ অতিষ্ঠ। এই সন্ত্রাস, চাঁদাবাজ ও কিশোর গ্যাংয়ের কালো হাত ভেঙে দেওয়ার জন্য সবাই এক হয়েছেন বলে জানিয়েছেন ‘দিন বদলের এখনই সময়’ ফাউন্ডেশনের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর ববি হাজ্জাজ।
রোববার (১৮ জানুয়ারি) রাজধানী বসিলা বেড়িবাঁধ চার রাস্তার মোড়ে ‘দিন বদলের এখনই সময়’ ফাউন্ডেশন ও বিভিন্ন স্থানীয় সামাজিক সংগঠনের উদ্যোগে মাদক, সন্ত্রাস, কিশোর গ্যাং, চাঁদাবাজ ও ভূমিদস্যু মুক্ত সমাজ গঠন শীর্ষক মানববন্ধন কর্মসূচিতে এসব বলেন তিনি।
ববি হাজ্জাজ বলেন, আগামীতে যদি সুন্দর ও শক্তিশালী একটি জনবান্ধব সরকার আসে তাহলে বিশ্বাস করি মোহাম্মদপুরের চেহারা পুরোপুরি পাল্টে যাবে। শিক্ষিত মার্জিত এবং মধ্যবিত্তের এলাকা মোহাম্মদপুর দেশব্যাপী-বিশ্বব্যাপী পরিচিতি পাবে।
তিনি আরও বলেন, এই এলাকার সন্ত্রাস দমনে ‘দিন বদলের এখনই সময়’ কাজ করছে। এই এলাকার রায়েরবাজার একটা জায়গার নাম আছে ক্যানসার গলি। এতটাই সন্ত্রাস সেখানে যে কারণে এলাকাবাসী সেই গলিটার নাম দিয়েছে ক্যানসার গলি। এই এলাকাগুলোতে সন্ত্রাস নির্মূলের জন্য এলাকাবাসীকে সঙ্গে নিয়ে ‘দিন বদলের এখনই সময়’ এবং আমরা বেশি করে আলোর ব্যবস্থা ও সিসি ক্যামেরার ব্যবস্থাসহ কাজ করে যাচ্ছি। এখানে কিশোর গ্যাং, মাদক ব্যবসা, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস হতে পারে না। এটা চলবে না। আমরা এটা বন্ধ করবো।
ববি হাজ্জাজ বলেন, সামনে নির্বাচন; অনেকে অনেক কথা বলছেন সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু আমাদের এলাকার জন্য নির্বাচনের আগে বা পরে সেটা কিছু নয়। আমরা সবাই মিলে দিন-রাত কাজ করব এটা আমাদের দ্বায়িত্ব।
তিনি বলেন, আমি এখন এই এলাকার বাসিন্দা। আমি রাজনীতি করি দেশব্যাপী। কিন্তু যখন থেকে আমি এই এলাকায় এসেছি তখন থেকে এই এলাকার সব সমস্যা নিয়ে কাজ করছি। প্রতিদিন প্রতি জায়গায় আমরা মনিটরিং সেল করছি। আমাদের ভলেন্টিয়াররা এলাকা মনিটরিং করবে। আমরা বিভিন্ন স্থানে সিসি ক্যামেরা বসাচ্ছি। যেন কোনো সরকার আসার আগেই আমরা আমাদের নিজেদের এলাকা প্রতিরক্ষা করতে পারি। আগামীতে যদি সুন্দর এবং শক্তিশালী একটি জনবান্ধব সরকার আসে তাহলে আমরা বিশ্বাস করি মোহাম্মদপুরের চেহারা পুরোপুরি পাল্টে যাবে। শিক্ষিত মার্জিত এবং মধ্যবিত্তের এলাকা মোহাম্মদপুর দেশব্যাপী-বিশ্বব্যাপী পরিচিতি পাবে। আমরা সন্ত্রাস-চাঁদাবাজ আর হতে দেবো না, এটার জন্য এখন থেকে আমরা বদ্ধপরিকর। মোহাম্মদপুরের চেহারা আমরা বদলে ছাড়বো।
