সিলেট থেকে শুরু হচ্ছে তারেক রহমানের জেলা সফর
জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান দেশের বিভিন্ন জেলায় সফরে যাচ্ছেন। দলের একটি সূত্র জানিয়েছে, প্রথম পর্যায়ে ১৭ জেলার সফর চূড়ান্ত হয়েছে। নির্বাচনি প্রচার কার্যক্রম শুরু হবে ২২ জানুয়ারি সিলেট থেকে। এটি ঢাকার বাইরে তার প্রথম সফর হিসেবে দৃষ্টিগোচর হবে।
নির্বাচন কমিশনের তফসিল অনুযায়ী ২১ জানুয়ারি প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হবে। পরদিন থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচন প্রার্থীদের প্রচার শুরু হবে।
সূত্র জানায়, ২১ জানুয়ারি রাতে বিমানযোগে সিলেটে পৌঁছবেন তারেক রহমান। পরদিন সকালে হজরত শাহজালাল (রহ.) ও হজরত শাহপরান (রহ.)-এর মাজার জিয়ারতের মাধ্যমে নির্বাচনি প্রচার শুরু করবেন। বেলা ১১টায় নগরের চৌহাট্টা এলাকার আলিয়া মাদরাসা মাঠে জনসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেবেন তিনি।
এরপর মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জে পৃথক সমাবেশে অংশগ্রহণ করবেন এবং ফেরার পথে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কিশোরগঞ্জ, নরসিংদী ও নারায়ণগঞ্জে পথসভায় অংশ নেবেন।
সিলেট জেলা বিএনপি ইতোমধ্যে চেয়ারম্যানের সফর সফল করতে ব্যাপক প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। নগরী ও গ্রামে নানা কর্মসূচি, ব্যানার, ফেস্টুন ও বিলবোর্ডের মাধ্যমে নেতাকর্মীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমাবেশে অংশগ্রহণে মানুষকে প্রস্তুত করছেন।
মাঠ প্রস্তুতির কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। স্টেজ নির্মাণ ও নিরাপত্তার বিষয়টি মহানগর পুলিশ তদারকি করছে। রোববার সিলেটের বিএনপি নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন মহানগর পুলিশ কমিশনার আবদুল কুদ্দুস চৌধুরী।
সিলেট জেলা বিএনপির সদস্য ফয়সল আহমদ চৌধুরী জানান, দীর্ঘ সময় পর প্রিয় নেতা তারেক রহমানের আগমনকে কেন্দ্র করে নেতাকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা গেছে। জনসভায় অংশগ্রহণের জন্য সাধারণ মানুষও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।
চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা ও সিলেট-৪ আসনের বিএনপি প্রার্থী আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, ‘২২ জানুয়ারির জনসভা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হবে। তার নেতৃত্বে বিএনপি জনগণের ভোটাধিকার ও গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম এগিয়ে নিচ্ছে।’
সিলেট জেলা বিএনপির সভাপতি আবদুল কাইয়ুম চৌধুরী আরও জানান, দেশের ঢাকার বাইরে বিএনপির চেয়ারম্যানের প্রথম সফর এটি। তাই তিন লাখেরও বেশি মানুষের সমাগম ঘটাতে স্থানীয়ভাবে সর্বস্তরের প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হচ্ছে।’
সিলেটের পরে তারেক রহমানের চট্টগ্রাম, ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর ও কুমিল্লা সফরের মাধ্যমে নির্বাচনি প্রচার কার্যক্রম চালানো হবে। ২৬ জানুয়ারি বরিশালে পৌঁছবেন এবং বেলস পার্কে বিভাগীয় সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ নেবেন। এরপর মাদারীপুর, ভাঙা ও মুন্সিগঞ্জ হয়ে ঢাকায় ফিরবেন।
বরিশালের সাংগঠনিক সম্পাদক বিলকিস জাহান শিরীন জানান, ‘২০ বছর পর তারেক রহমান বরিশালে সফর করছেন। বরিশালের নেতাকর্মীরা উজ্জীবিত এবং নতুন ইতিহাস গড়ার প্রস্তুতি নিয়েছেন।’
বিএনপি প্রতিষ্ঠার পর থেকে সব সংসদ নির্বাচনের প্রচারণা শুরু হয়েছে সিলেট থেকে এবং তারেক রহমানের এ সফর সেই ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।
কেএইচ/আরএইচ