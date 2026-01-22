হাদি হত্যার সুষ্ঠু বিচার বাংলার মাটিতে আদায় করে ছাড়বো: নাহিদ
ইনকিলাব মঞ্চের শহীদ মুখপাত্র শরিফ ওসমান বিন হাদি হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু বিচার আদায়ে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। তিনি বলেছেন, আমরা চাই নির্বাচনের আগে তার (হাদি হত্যাকাণ্ড) চার্জশিট থেকে শুরু করে সব কার্যক্রম যাতে সম্পন্ন হয়। আমরা অবশ্যই এই হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু বিচার এই বাংলার মাটিতে আদায় করে ছাড়বো।
বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অবস্থিত তিন নেতার মাজারে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কবর জিয়ারত শেষে নাহিদ এমন মন্তব্য করেন।
নাহিদ বলেন, আমাদের জুলাইয়ের অগ্রসৈনিক, আমাদের জুলাইয়ের সিপাহসালার, আধিপত্যবাদবিরোধী লড়াইয়ের সৈনিক ছিলেন শহীদ শরিফ ওসমান হাদি। তার কবর জিয়ারতের মাধ্যমে আমরা এবারের নির্বাচন, যা আমাদের আধিপত্যবাদবিরোধী যাত্রা এবং আজাদির যাত্রা, সেই যাত্রা শুরু করছি।
তিনি বলেন, শরিফ ওসমান হাদি ভাইকে ধারণ করে ও স্মরণ করে আজকের এই নির্বাচনি যাত্রা শুরু হলো। আমাদের দুইটা প্রধান বক্তব্য হচ্ছে—প্রথমত, গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোট দিন এবং এর মাধ্যমে সংস্কারের যাত্রাকে অব্যাহত রাখুন। দ্বিতীয়ত, শরিফ ওসমান হাদি ভাইকে যারা হত্যা করেছেন সেই হত্যাকারীদের বিচার আমাদের আজকের এই নির্বাচনি যাত্রার অন্যতম প্রধান দাবি এবং অন্যতম প্রধান এজেন্ডা।
এ সময় এনসিপির আহ্বায়ক জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকেও স্মরণ করেন। পাশাপাশি ঢাকা-৮ এলাকায় দিনব্যাপী নির্বাচনি পদযাত্রা করার কথা জানান।
এমএইচএ/এমএমকে