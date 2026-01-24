  2. রাজনীতি

যারাই ভয় দেখাতে আসবে ধৈর্যের সঙ্গে মোকাবিলা করবো: পাটওয়ারী

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:৫৮ এএম, ২৪ জানুয়ারি ২০২৬
রাজধানীর শান্তিনগর বাজার এলাকায় গণসংযোগে কথা বলছেন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী/ছবি: সংগৃহীত

এক আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় পান না বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির মুখ্য সমন্বয়ক ও ১০ দলীয় জোটের ঢাকা-৮ আসনের মনোনীত প্রার্থী নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। তিনি বলেন, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমাদের যাত্রা অব্যাহত থাকবে। আমরা এক আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় পাই না। যারাই আমাদের ভয় দেখাতে আসবে আমরা ধৈর্যের সঙ্গে, শান্তির সঙ্গে মোকাবিলা করবো।

শনিবার (২৪ জানুয়ারি) সকালে রাজধানীর শান্তিনগর বাজার এলাকায় গণসংযোগের সময় তিনি এসব কথা বলেন।

পাটওয়ারী বলেন, শান্তিনগর বাজারে আমরা আজ ফজরের নামাজ পড়েছি সবাই একসঙ্গে। মুসল্লিদের সঙ্গে কথা হয়েছে। শাপলাকলিতে ভোট চেয়েছি। এভাবে ভোরে উঠে শাপলাকলির প্রচারণা শুরু করবো, ইনশাআল্লাহ রাত পর্যন্ত চলবে। এর মধ্য দিয়ে শহীদ ওসমান হাদি ভাইয়ের যে ইনসাফের রাজত্ব, আমরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করে আগামী ১২ তারিখে জনগণের রায় নিয়ে সেই রাজত্ব কায়েম করবো।

উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, যারা উপস্থিত আছেন আপনারা বেশি বেশি করে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করে কথা বলবেন এবং মানুষের কাছে শাপলাকলির স্লোগান পৌঁছে দেবেন। যার মধ্য দিয়ে আমরা নতুন একটি পরিবর্তনের সূচনা করবো। এলাকাবাসীর সঙ্গে যোগাযোগ করবেন যেন আগামী ১২ তারিখে গণভোটে ‘হ্যাঁ’কে জিতিয়ে নিয়ে আসা যায়। কারণ ‘হ্যাঁ’ জিতলে জিতে যাবে বাংলাদেশ। ‘হ্যাঁ’ জিতলে জিতে যাবেন আপনি, আপনার সন্তান জিতে যাবে, আপনার প্রতিবেশী জিতে যাবে, আপনার ফ্যামিলি জিতে যাবে।

এরপর সকাল ৮টার দিকে হঠাৎই অসুস্থ হয়ে যান নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। পরে সারাদিনের গণসংযোগ কর্মসূচি স্থগিত করে দেওয়া হয়।

