তারেক রহমানের সঙ্গে ৫ রাজনৈতিক দলের নেতাদের সাক্ষাৎ
বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে পাঁচটি রাজনৈতিক দলের নেতারা সাক্ষাৎ করেছেন।
বুধবার (২১ জানুয়ারি) রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারম্যানের রাজনৈতিক কার্যালয়ে পৃথকভাবে এসব সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।
সাক্ষাতে বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির (বিজেপি) পক্ষে দলের চেয়ারম্যান আন্দালিব রহমান পার্থ, আমজনতার দলের পক্ষে আহ্বায়ক মিয়া মসিউজ্জামান, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির ( ন্যাপ, ভাসানী) পক্ষে চেয়ারম্যান আজহারুল ইসলাম, বাংলাদেশ জনঅধিকার পার্টির পক্ষে চেয়ারম্যান ইসমাইল হোসেন সম্রাট ও বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির পক্ষে নির্বাহী সভাপতি এ কে এম আশরাফুল হক নেতৃত্ব দেন।
এরপর ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির নেতারা তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ডিআরইউ সভাপতি আবু সালেহ আকন ও সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হাসান সোহেল প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে ছিলেন।
